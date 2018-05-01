Müjde Geldi: 18 Bin Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İçin Maliye'den İzin Çıktı

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına yakın olan ve bakanlığın faaliyetlerini öncden yazan Gazeteci Murat Polat, atama bekleyen sağlıkçıları sevindiren açıklamayı bugün yineledi.

Polat, bugün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile bir görüşme yaptığını söyledi. Gazeteci Polat yaptığı açıklamada Eyüp Gümüş ile personel alımı hakkında yaptığı konuşmasının detaylarını da aktardı.

Polat kaleme aldığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ile görüştüm Haziran ayı içerisinde seçimlerden önce 18 bin sağlık personeli alacağını söyledi. Müsteşar Gümüş yeni açılan Hastanelere hemşire ve bir çok branşta tekniker alacağını ve müracaatların da Haziran ayı içerisinde olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş Maliye bakanlığı ile görüşüldüğünü ve 18 bin kadroya atama izni çıktığını söyledi.

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş Hemşire, Anestezi teknikeri. Laborant ,ilk ve Acil yardım Paramedik ve diğer branşlardan bir çok personel alınacak dedi.

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