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Müjde Geldi: 18 Bin Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İçin Maliye'den İzin Çıktı

Sağlık Bakanlığı 9 bin kamu personeli atamasının geçtiğimiz gün yapılmasının ardından atanamayan yüz binlerce aday yeni dönme kamu personeli alımını beklemeye başladı. Daha önce 3 dönem şeklinde yapılacağı açıklanan atamaların seçimler nedeniyle 2 ye düşürüldüğü belirtilirken; yeni alımın Haziran ayında yapılacağı belirtildi.

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Müjde Geldi: 18 Bin Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İçin Maliye'den İzin Çıktı

Sağlık Bakanlığı 9 bin kamu personeli atamasının geçtiğimiz gün yapılmasının ardından atanamayan yüz binlerce aday yeni dönme kamu personeli alımını beklemeye başladı. Daha önce 3 dönem şeklinde yapılacağı açıklanan atamaların seçimler nedeniyle 2 ye düşürüldüğü belirtilirken; yeni alımın Haziran ayında yapılacağı belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:03
Müjde Geldi: 18 Bin Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İçin Maliye'den İzin Çıktı

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına yakın olan ve bakanlığın faaliyetlerini öncden yazan Gazeteci Murat Polat, atama bekleyen sağlıkçıları sevindiren açıklamayı bugün yineledi.

Polat, bugün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile bir görüşme yaptığını söyledi. Gazeteci Polat yaptığı açıklamada Eyüp Gümüş ile personel alımı hakkında yaptığı konuşmasının detaylarını da aktardı.

Polat kaleme aldığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş  ile görüştüm  Haziran ayı içerisinde seçimlerden önce 18 bin sağlık personeli alacağını söyledi. Müsteşar Gümüş yeni açılan Hastanelere  hemşire ve bir çok branşta tekniker alacağını ve müracaatların  da Haziran ayı içerisinde olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş Maliye bakanlığı ile görüşüldüğünü ve 18 bin kadroya atama izni çıktığını söyledi.

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş Hemşire, Anestezi teknikeri. Laborant ,ilk ve Acil yardım Paramedik ve diğer branşlardan bir çok personel alınacak dedi.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından yeni personel alımı hakkında düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 16:16
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Yorumlar
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Öykü 47 dakika önce

İlla sağlık personeli mi olmak zorunda düz memur luk olsa çok güzel olur please

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Murat Güzel 46 dakika önce

Sağlıktan başka nefen alım yok ki özellikle meslek liseliler ne yapacak bunların ihtiyacı yokmuymuş yazıktır günahtır ya tamam buna asla karşı çıkmıyorum da bu hastanelere bilgisayar bölüm lise mezunu olanlar neden alınmıyor

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.. 45 dakika önce

İnşalhh biyolog alımına öncelik verilir onca hastane birer tane alıyor. Üzücü artık atanmak istiyoruz.

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Hazım 41 dakika önce

ECZANE HİZMETLERİ MEZUNLARI OLARAK MAGDURUZ 500 ATAMA BEKLİYORUZ

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atanamayan att 40 dakika önce

Artık ATT alımı da olsun bıktık beklemekten..

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Harun 28 dakika önce

Acil Sağlık Hizmetlerinin vazgeçilmezi PARAMEDİKLER 4BİN ATAMA BEKLİYOR

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Beyza 20 dakika önce

Yaşlı bakımı bölümü ya kaldırılsin ya atama olsun şaka gibi ya 2014 yılından bu yana bişey yok daha

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Tuğçe Bengü Bardakcı 14 dakika önce

Diyalizi unutmayalım lütfen.

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