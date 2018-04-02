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MSB Kadrolu Sivil Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı kadrolu memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. MSB resmi sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda mülakat tarihleri ve diğer detaylar duyuruldu.

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MSB Kadrolu Sivil Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı kadrolu memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. MSB resmi sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda mülakat tarihleri ve diğer detaylar duyuruldu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:45
MSB Kadrolu Sivil Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

MSB resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika duyurusunda sivil memur alımı mülakat tarihleri duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfasından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

  1. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2017 yılı açıktan memur temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 09-20 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
  2. Uygulama sınavı olan unvanlar için kontenjanın 20 katı, doğrudan mülakat yapılacak unvanlar için ise 6 katı aday sınava çağırılmıştır.
  3. Uygulama sınavına girecek adaylar belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı(CEBECİ/ANKARA)’nda hazır bulunacaklardır.
  4. Uygulama sınavında başarılı olan adaylar sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının en fazla 6 (altı) katı kadar aday mülakata alınacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır.
  5. Mülakatlar tüm adaylar için “MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
  6. Belirtilen tarihte sınav merkezlerinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
  7. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri mülakata gelirken beraberinde getireceklerdir.
  8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
  9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
  10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
  11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
  12. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız…

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Efe 3 saat önce

Hakkımızı helal etmiyoruz..

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Esra 3 saat önce

Siralamaya aliyorsun .ekraklari istiyorlar .mülakata cagirilmiyorsun. Olaya bak bu ülkede amcan dayin olcak kpss ye bile gerek yok sinavaiz atama yapiyorlar zaten .biktim valla 83 puqnim var iki senedir bir yere giremedim ünüversite mexunuyumda .biz yasamayalim mi .sizin amaciniz ne yaa

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Esra 3 saat önce

1 sene köpek gibi calis 83 ile atanama 70puan alan atansin helal be

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