MSB'den Beklenen Duyuru Geldi: Sivil Memur Alımı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada 2017 yılı sivil memur alımı mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

MSB'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 2017 yılı memur temini kapsamında yapılan sınav sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.



2. Başarılı olan adaylardan öncelikle sınav aşamalarını asil olarak tamamlayan adaylara, kontenjanın tamamlanmaması durumunda ise yedek adaylardan başarı sıralamasına göre mülakat öncesi seçmiş oldukları hastanelerden TSK'DA MEMUR OLUR/OLAMAZ " kararlı sağlık kurulu raporu almaları maksadıyla hastane sevk belgeleri iletişim adreslerine posta/kargo yolu ile gönderilecektir.

3. Sağlık Kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri olumlu sonuçlanan adaylara, kılavuzda belirtilen alım kontenjanlarına göre çağrı yapılacaktır.

4. Başvuru esnasında beyan etmiş olduğu iletişim bilgilerinde değişikliği olan adaylar, dilekçe ile durumunu MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara adresine bildirecektir

5. Bu açıklamalar tebliğ niteliğinde olup, ayrıca duyuru yapılmayacaktır.



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