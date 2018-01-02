MSB 398 Sivil Memur Alacak (Bunları Yapanların Başvurusu Geçersiz!)

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıktan sivil memur alımı için başvuru süreci devam ederken , adaylar başvuru işlemlerini www.msb.gov.tr üzerinden sürdürüyor.

Bir çok pozisyon için gerçekleşecek sivil memur alım ilanına adaylar 12 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Ön başvurusu kabul edilen adayların ilanı Milli Savunma Bakakanlığı'nın resmi internet sitesinden 26 Şubat 2018 tarihinden yapılacak. Daha sonra ön başvurusu kabul edilen adaylar 12 Mart 2018 tarihine kadar M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığı'na talep edilen belgeleri teslim edecek. Başvuru ve sınav için çağrılacak adayların listesi yine MSB resmi sitesinden 19 Mart 2018 tarihinden sonra yayımlanacak. Sınav tarihleri ve sınav sonuçları için tarih daha sonra açıklanacak.

Peki Başvuru Şartları Neler? Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı için başvuruda bulunacak adayların Başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemeleri gerekiyor. Başvuru genel ve özel şartlarına göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

MSB tarafından paylaşılan başvuru kılavuzunda, hangi durumlarda başvuruların geçersiz sayılacağı da açıkca belirtilmişti.

Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

(3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

MSB SİVİL MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN.

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