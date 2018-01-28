Milli Savunma Bakanlığına Kadrolu İşçi Alınacak (Lise, Önlisans)

Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığına en az lise ve dengi okullardan mezun kadrolu işçi alımı gerçekleştirilecek. MSB Ant Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve şartları açıklanan alımlar için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak.

MSB'den yapılan duyuruda, "Başkanlığımız 42 adet işçi kadrosuna alım yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 24 Ocak -02 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.

Bilgi İçin Tel. No : 0 312 430 62 74 – 53 12 " ifadelerine yer verilmişti.

ANT Başkanlığı'nın Ankara'daki İl Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleşecek alımlar neticesinde atamaya hak kazanan adyaların Sivas, Osmaniye, Hatay, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Burdur, Balıkesir gibi illerde görevlendirileceği belirtildi. Metal İşleri, Makine Bölümü, Elektrik-Elektronik bölümü mezunları için ayrılan kontenjanın yoğunluğu göze çarparken, alım yapılacak şoför sayısı 14 olarak açıklandı.

MSB ANT Başkanlığı İşçi Personel Şube Müdürü Hatice Bayındır'ın imzasını taşıyan ve tüm başvuru şartlarının yer aldığı duyuruya aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. MSB Ant Başkanlığı personel alım duyurusu için TIKLAYIN.

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