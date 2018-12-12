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Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve Mülakat ile Atanan Personel Sayısı Belli Oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi cevaplandı. Cevaplanan Soru önergesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve mülakat ile atanan personel sayısı da ortaya çıkmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve Mülakat ile Atanan Personel Sayısı Belli Oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi cevaplandı. Cevaplanan Soru önergesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve mülakat ile atanan personel sayısı da ortaya çıkmış oldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve Mülakat ile Atanan Personel Sayısı Belli Oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi cevaplandı. Cevaplanan Soru önergesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve mülakat ile atanan personel sayısı da ortaya çıkmış oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yöneltilen sorular şöyle;

1. 2010-2018 yılları arasında Bakanlığınıza ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara KPSS ile atanan personel sayısı nedir?

2. Bu kişilerin aldıkları en yüksek ve en düşük puanlar kaçtır?

3. Bu kişilerden kaçı sözlü mülakata tabii tutulmuştur?

4. Sözlü mülakata tabii tutulanlarin kaçı elenmiştir?

5. Mülakatı geçenler hangi birim veya birimlerde görevlendirilmiştir? 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen cevap ise şöyle;

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DR. M. SEZGİN TANRIKULU'NUN 7/2011 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına 2010-2018 yılları arasında KPSS puanı ile atanan toplam personel sayısı 317.602'dir. KPSS puanı ve mülakata göre atanan toplam personel sayısı ise 65.757'dir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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