Memur Olsun Diye Referans Olduğu Kişinin Kredisine Kefil Olmadı!..

24.Dönem AK Parti İzmir milletvekili Rifat Sait Balkan Günlüğü isimli web sitesinde 2019 Mart Yerel Seçimler ile ilgili kaleme aldığı bir yazıda ilginç bir anısına yer verdi.

Rifat Sait'in aktardığına göre anısı şöyle;

''Milletvekili olduğum dönemde genç bir arkadaş makama geldi. Bir kamu kurumunun sınavına girmiş yazılıdan çok yüksek notla geçmiş mülakata kalmış. İkamet ettiği yerin önemli bir kanaat önderini referans veriyor. Genç arkadaşa, şimdi referans yazdığı kişiyi telefonla arayacağını ve onu ne kadar tanıdığını sordum? Kendisine kefil olup olmayacağını soracağımı söyledim. Genç arkadaş, tamam dedi vekilim, sorun yok bana kefil olur dedi. Genç arkadaştan sessiz olmasını istedim. Referans olduğu kişiyi aradım. Kendisine dedim ki; “Beyefendi, falanca genç delikanlı, falanca bankadan yüksek bir kredi çekecek, yanımızda geldi, sizi tanıdığını ve kefil olduğunuzu söyledi. Kefil misiniz? “ Telefonun karşısındaki kişi bir an sessizliğe büründü sonra hayır efendim ben onun kredisine kefil olmadım. Sadece bir işe girecekti ona referans oldum, para işine beni lütfen karıştırmayın, dedi. Ben de teşekkür ettim. Sonra genç arkadaşa dönüp sana kefil olmadı dedim. Genç arkadaş şaşırmıştı. Ama dedi ben kredi istememiştim ki. Kendisine dedim ki, evet kredi istemedin ama daha önemli bir şey istedin. Devlette bir görev istiyorsun. Bunun kefaleti daha ağırdır. Sana referans olan kişi şu kadarcık paraya bile kefil olmazken devlete girmen için referans oluyor. Bu doğru mu?''

Yazının ilgili bu kısmı dikkatle okunduğunda Türkiye daha şeffaf görünüyor.

Kaynaklar; Balkan Günlüğü

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