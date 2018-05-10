Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 24 farklı kadroya en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti.

2018 yılı bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığına 15 bin 500 kamu personeli alımı yapılacağı, bunun 5 bin 500'ünün hakim savcı kadrosuna yapılacağı bildirilmişti. Ancak geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 24 kadroya 15 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Verilen bu kadrolarda hakim ve savcıya yer verilmedi. Bu şekilde bakıldığında 2018 yılı boyunca Adalet Bakanlığına 20 bin 500 personel alımı yapılacak.

DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİK

Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz gün yayımladığımız değerlendirme haberimizde personel alımlarının 2018 yılınd artacağına yer vermiştik. İlgili habere gitmek için fotoğrafı tıklayın.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son açıklamada yapılacak alım ile alınacak personellerin 2018 yılı sonuna kadar göreve başlayacağını söylemişti. Mülakat ve güvenlik soruşturmaları sürecini de ele alırsak personel alımının Mayıs sonu ya da Haziran gibi yayımlanması bekleniyor.

KPSS ŞARTI NE OLACAK?

CTE kamu personeli alımında KPSS şartı 70 olarak belirlenmiştir Her kadroya alımlar mülakat ile yapılacak.

MEZUNİYET ŞARTI

Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alana yapacağı personel alımında en az lise mezunu adaylar arasından temin yapılacak.

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