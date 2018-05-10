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Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı ile CTE'ye 2018 yılında yapılacak kamu personeli alımı sayısı arttı. 24 farklı kadroya yapılacak kamu personeli alımı için geri sayım sona eriyor. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? CTE ile Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS şartı nedir? Hangi mezunlar başvuru yapabilir?

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Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı ile CTE'ye 2018 yılında yapılacak kamu personeli alımı sayısı arttı. 24 farklı kadroya yapılacak kamu personeli alımı için geri sayım sona eriyor. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? CTE ile Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS şartı nedir? Hangi mezunlar başvuru yapabilir?

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:05
Memur Alımı Sayısı Arttı-Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 24 farklı kadroya en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. 

2018 yılı bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığına 15 bin 500 kamu personeli alımı yapılacağı, bunun 5 bin 500'ünün hakim savcı kadrosuna yapılacağı bildirilmişti. Ancak geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 24 kadroya 15 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Verilen bu kadrolarda hakim ve savcıya yer verilmedi. Bu şekilde bakıldığında 2018 yılı boyunca Adalet Bakanlığına 20 bin 500 personel alımı yapılacak. 

DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİK

Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz gün yayımladığımız değerlendirme haberimizde personel alımlarının 2018 yılınd artacağına yer vermiştik. İlgili habere gitmek için fotoğrafı tıklayın.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son açıklamada yapılacak alım ile alınacak personellerin 2018 yılı sonuna kadar göreve başlayacağını söylemişti. Mülakat ve güvenlik soruşturmaları sürecini de ele alırsak personel alımının Mayıs sonu ya da Haziran gibi yayımlanması bekleniyor.

KPSS ŞARTI NE OLACAK?

CTE kamu personeli alımında KPSS şartı 70 olarak belirlenmiştir Her kadroya alımlar mülakat ile yapılacak.

MEZUNİYET ŞARTI

Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alana yapacağı personel alımında en az lise mezunu adaylar arasından temin yapılacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 15:50
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Yorumlar
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fatma 3 saat önce

Yaa Allah rızası için kesine bi takvim bildrn yaaa 2016 Ortaöğretim kpssye girenler ıcinmi gecerli bu Mayıs Haziran dolaylari bilen varsa cewap versin

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Reis 3 saat önce

Kpss şartı 65 olsun

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Serdar 3 saat önce

Evet fatma 2018 ortaogretim kpss eylül de olacagi için2016 kpss ile olur alım tabi bu benim varsayımım ve burada yazilanlara gore söylüyorum

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Murat 3 saat önce

KPSS puani lisans mezunları için düşürülsün Bizim aldığımız 60 puan zaten diğerlerinin 70 puanina tekabul ediyor bu adaletsizliği lütfen giderin KPSS Cafe Lütfen bu konuyu haber yaparak sesimizi duyurun

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Murat 3 saat önce

Adalet Mezunlarının günahı nedir arkadaş Allah yardımcımız olsun

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Murat 3 saat önce

Adalet Mezunlarının günahı nedir arkadaş Allah yardımcımız olsun

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Abdurrahman 3 saat önce

KPSS 60 olsun diyen arkadaşlar şimdi çalışıp 80 90 alan arkadaşların vebaline girilmiş olmazmı ?varsayalım ki 60 oldu e alımlar yine üst rakamlardan başlayacak ne değişir ki ?? Ben de yetmiş küsürlerde aldım ama benden yüksek alanları atamak varken beni niye seçsinler ki ??? Ha umut dünyası belki bir ümit diyorsanız bilemem ben ümidimi kestim ...

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Abdurrahman 3 saat önce

KPSS 60 olsun diyen arkadaşlar şimdi çalışıp 80 90 alan arkadaşların vebaline girilmiş olmazmı ?varsayalım ki 60 oldu e alımlar yine üst rakamlardan başlayacak ne değişir ki ?? Ben de yetmiş küsürlerde aldım ama benden yüksek alanları atamak varken beni niye seçsinler ki ??? Ha umut dünyası belki bir ümit diyorsanız bilemem ben ümidimi kestim ...

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