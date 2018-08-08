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Memur Adaylarının KPSS Her Yıl Yapılsın Talebi Neden Dikkate Alınmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğretmen milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS B Grubu sınavının çiftli yıllarda ve 2 yılda bir yapılmasının mağduriyete, yıl kaybına neden olduğunu belirterek her yıl yapılmasını teklif etti.

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Memur Adaylarının KPSS Her Yıl Yapılsın Talebi Neden Dikkate Alınmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğretmen milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS B Grubu sınavının çiftli yıllarda ve 2 yılda bir yapılmasının mağduriyete, yıl kaybına neden olduğunu belirterek her yıl yapılmasını teklif etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:40
Memur Adaylarının KPSS Her Yıl Yapılsın Talebi Neden Dikkate Alınmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğretmen milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS B Grubu sınavının çiftli yıllarda ve 2 yılda bir yapılmasının mağduriyete, yıl kaybına neden olduğunu belirterek her yıl yapılmasını teklif etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; 

KPSS B grubu memurluk sınavları 2 yılda bir ve çiftli yıllarda yapılmaktadır. Tekli yıllarda mezun olan adaylar sınava girmek için bir yıl beklemektedir. Girdiği sınavda başarısız olan adaylar ise 2 yıl daha beklemek zorunda kalmaktadır. Bilindiği gibi kamu kurumlarına personel alımlarında çoğu kurum 30 ve 35 yaş sınırı getirmektedir. KPSS B grubu memur adayları bekleme dönemlerinde yaş sınırına takılarak hak kaybına uğramaktadır. '' ifadelerini kullandı. 

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ''KPSS B grubu sınavlarının, her yıl yapılması için memur adaylarından yoğun talep gelmektedir.   Mağduriyetin giderilmesi için KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılarak mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.'' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti.

  1. KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?
  2. KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılması için bir çalışma yok ise, çalışma başlatılacak mıdır?
  3. KPSS B grubu sınavlarının 2 yılda bir yapılmasındaki amaç nedir?
  4. Memur adaylarının, KPSS B’nin her yıl yapılması talebi, bu zamana kadar neden dikkate alınmamıştır?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yıldırım KayaChpKPSS B Grubu
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