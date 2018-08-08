Memur Adaylarının KPSS Her Yıl Yapılsın Talebi Neden Dikkate Alınmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğretmen milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS B Grubu sınavının çiftli yıllarda ve 2 yılda bir yapılmasının mağduriyete, yıl kaybına neden olduğunu belirterek her yıl yapılmasını teklif etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya;

KPSS B grubu memurluk sınavları 2 yılda bir ve çiftli yıllarda yapılmaktadır. Tekli yıllarda mezun olan adaylar sınava girmek için bir yıl beklemektedir. Girdiği sınavda başarısız olan adaylar ise 2 yıl daha beklemek zorunda kalmaktadır. Bilindiği gibi kamu kurumlarına personel alımlarında çoğu kurum 30 ve 35 yaş sınırı getirmektedir. KPSS B grubu memur adayları bekleme dönemlerinde yaş sınırına takılarak hak kaybına uğramaktadır. '' ifadelerini kullandı.

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ''KPSS B grubu sınavlarının, her yıl yapılması için memur adaylarından yoğun talep gelmektedir. Mağduriyetin giderilmesi için KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılarak mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.'' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti.

KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılması için bir çalışma yapılmakta mıdır? KPSS B grubu sınavlarının her yıl yapılması için bir çalışma yok ise, çalışma başlatılacak mıdır? KPSS B grubu sınavlarının 2 yılda bir yapılmasındaki amaç nedir? Memur adaylarının, KPSS B’nin her yıl yapılması talebi, bu zamana kadar neden dikkate alınmamıştır?

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