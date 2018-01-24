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Memur Adayları Dikkat: İşte 2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) Sınav ve Başvuru Tarihleri

Memur olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS'nin ne zaman yapılacağı ve KPSS'ye başvuruların ne zaman alınacağı sorusu var. Peki 2018 KPSS lisans, lise ve önlisans sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman alınacak? KPSS hazırlıklarına şimdiden başlanır mı?

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Memur Adayları Dikkat: İşte 2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) Sınav ve Başvuru Tarihleri

Memur olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS'nin ne zaman yapılacağı ve KPSS'ye başvuruların ne zaman alınacağı sorusu var. Peki 2018 KPSS lisans, lise ve önlisans sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman alınacak? KPSS hazırlıklarına şimdiden başlanır mı?

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:14
Memur Adayları Dikkat: İşte 2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) Sınav ve Başvuru Tarihleri

Milyonlarca memur adayı, 2018 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınav ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 2018 yıı içerisinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) ve bu sınavların başvuru tarihlerine haberimizde yer verdik.

Memur olamayan lise, önlisans ve lisans mezunu milyonlarca aday, yeni yılda yapılacak olan KPSS'lere hazırlanmaya başladı. Sınavlara şimdiden sıkı şekilde hazırlanan, etüt merkezlerine ve kurslara yazılan adaylar, yapılacak yeni KPSS'lerde iyi bir puan alarak atanmak istiyor. Bu kapsamda sınavın yapılacağı tarihi ve bu sınavlara başvuru tarihlerini araştıran adaylar, tarihleri net bir şekilde öğrenerek planlarını bu yönde yapmak istiyor. 

KPSS Lisans

2018 KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz günü düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapacak. Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Bunun yanı sıra KPSS Alan Bilgisi birinci gün 28 Temmuz'da, KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci gün 29 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos gününde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınavların sonuçları ise 31 Ağustos’ta adayların erişimine açılacak.

KPSS Önlisans

Önlisans mezunu adayların memur olmak için girecekleri önlisans KPSS'si, 4 Kasım 2018 günü Türkiye genelinde tek oturum şekilnde düzenlenecek. 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak sınavın sonuçları ise 29 Kasım 'da açıklanacak.

KPSS Lise

Milyonlarca lise mezunu adayın memur olmak için beklediği Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Kpsscafe Notu: Geçerli KPSS puanı olan adaylar dahil tüm memur adaylarının şimdiden hazırlıklara başlaması gerekmektedir. Memur alım ilanları az da olsa yayımlanmaya devam ediyor. Anca tedbiri elden bırakmamak adına KPSS'ye hazırlıkta da ipler sıkı tutulmalı ki, gelecek yıl yapılacak alımlarda atanma şansı arttırılabilsin.

Sınav başvuruları başladığı andan, sınav sürecinden, memur alımlarından ve daha fazlasından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 24.01.2018 21:34
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