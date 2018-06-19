Melih Gökçek'in Anketi Büyük Tepki Çekti 'Teröristler Kazanır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan İ. Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir anket düzenledi.

Ankette AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karşısındaki rakipleri FETÖ - BATI Destekli teröristler olarak niteleyen eski Belediye başkanına sosyal medyada tepki yağdı. 100 binin üzerinde kişinin oy kullandığı anket sonuçlarında 'Teröristler Kazanır' seçeneği yüzde 71 oranla öne çıkınca eski Başkan ,"ANKET İNANILMAZ İLGİ GÖRDÜ... YORUMU SONUNDA YAPACAKTIM AMA YETERİNCE ZATEN KATILIM OLDU... ANKET TAHMİN ETTİĞİM GİBİ TERÖRİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU İLE ÇIKTI. ASLINDA BU ANKETİ TUZAK BİR ANKET OLARAK, BİRŞEYLERİ İSPAT İÇIN YAPTIM." ifadelerini kullandı.

Anketinde kullandığı 'Teröristler Kazanır' kısmının yanlış anlaşıldığını kastedilenin millet ittifakı olmadığını söyleyen ESKİ Başkan, "BİR KERE BURADA KASTEDİLEN KESİNLİKLE MİLLET İTTİFAKI DEĞİL. SAADET VE İYİ PARTİLİLER İLE TERÖRİST HAMİSİ HDP’YE DESTEK VERMEYEN CHP’LİLERE KİM TERÖRİST DİYEBİLİR... TENZİH EDERİM...BENİM KASTIM KANDİLİ DESTEKLEYENLER, BENİM KASTIM FETOCULAR VE BENİM KASTIM BUNLARI DESTEKLEYEN BATI... DİKKAT EDERSENİZ TERÖRİSTLER BİR ANDA ORGANİZE OLDU VE ANKETTE TERÖRİSTLER KAZANIRA YÜKLENDİLER.BEN VATANDAŞIMIZA TÜRKİYE’DE TERÖRİSTLERİN İKTİDARI ELE GEÇİRMEK İÇIN NASIL ORGANİZE OLACAKLARINI GÖSTERMEK İÇİN BU ANKETİ DÜZENLEDİM. VE DİKKAT EDERSENİZ, İLK KEZ ANKETİN SONUNDA YORUM YAPACAĞIM DEDİM... TERÖRİSTLER TUZAK SORUYA HEMEN SAZAN GİBİ" dedi.