Maliye'ye 1000 Memur Alımı Resmi Gazete'de-İşte Alım Yapılacak Pozisyon ve Şartlar

Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan kararda Maliye Bakanlığına 1000 memur alımı için ihdas edilen kadronun hangisi olduğuna yer verildi.

6 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karara göre Maliye Bakanlığı merkez teşkilatına, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için 1000 adet kadronun ihdas edildiği ve bu kadroya alımların 9. dereceden yapılacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda kadro ihdası ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir."

ALIMLAR NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz yıla bakıldığında Maliye Bakanlığı'nın, Nisan ayının ikinci haftasında 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için ilana çıktığı görülmektedir. Önceki yıldan bu yıla kadar personel alımı yönetmeliğinde hehrangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle 1000 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı da aynı başvuru şartları ile yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olmak,

Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

KPSS 'den 80 ve üzeri puan almış olmak,

'den 80 ve üzeri puan almış olmak, Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

ALIM TARİHİ BELLİ Mİ?

Maliye Bakanlığının yeni memur alımı için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak beklenen açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmeesi bekleniyor.

Aşağıda bulunan yorum kısmından personel alımı hakkında düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN ;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ----->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılmak için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA