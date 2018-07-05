Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuruları Sürüyor

11-12 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da 4 oturum halinde gerçekleşecek Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı için başvuru işlemleri sürüyor.

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda başvuruda bulunacak adayların en az 4 senelik lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması, Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olması gibi şartları yerine getirmesi gerektiği belirtilirken, diğer şartlarında dikkatle incelenmesi için çağrıda bulunuldu. İlgili sınav için başvurular 2 Temmuz'da başlamıştı, adaylar 20 Temmuz 2018 tarihine kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurarak yapılabilecek.

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