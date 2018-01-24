Mahalli İdareler Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımını Lise Mezunları Arasından Yapacak

On binlerce vatandaş büyük bir merak ve heyecanla yeni dönem zabıta memuru alım ilanını bekliyor.

14 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile zabıta ve itfaiye eri alımında bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik ile zabıta ve itfaiye eri alımında istenen birtakım başvuru şartları esnetildi ve değiştirildi. Başvuru şartlarının değiştirilmesi ile birlikte adaylar heyecan ve merakla yeni ilanların yayımlanmasını beklemeye başladı. Ancak zabıta ve itfaiye eri alımı için henüz yetkililerden birtarih açıklaması gelmedi. Memur adayları ise yeni dönem alım ilanlarının yayımlanması için yetkililerden veya belediyelerden bir açıklama bekliyor.

Zabıta Memuru Alımı

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra değişen başvuru şartlarında, yeni dönem zabıta memuru alımı şu şartlarla yapılacak:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, en az lise ve dengi okul mezunu olmaları, kilo ve boy şartlarını yerine getirmeleri (Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,) , 30 yaşını aşmamış olmaları (Merkezi sınav tarihi dikkate alınır), KPSS'ye girmiş ve belirlenen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

İtfaiye Eri Alımı

Yapılan değişiklik ile itfaiye eri alımı şu şartlarla yapılacak:

En az lise ve dengi okullardan mezun olması şartı, 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesindeki genel şartları yerine getirme şartı, 30 yaşını aşmama şartı, sağlık açısından kapalı alan, dar alan, yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olma şartı, boy kilo şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

İtfaiye eri ve Zabıta memuru alım ilanları Belediyeler ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. İlanlar için henüz net bir tarih yok. Ancak yeni dönem personel alım ilanlarının önümüzdeki ay içinde yapılması bekleniyor.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından başvuru şartları ve ilana ilişkin taleplerinizi yazabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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