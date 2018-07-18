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Mağdurları Hala Mağdur Olan 2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme: 2 Tutuklama

2010 KPSS davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son bilgilere göre çalınan sınav soruları ile kamu kurumları bünyesinde memur olan 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

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Mağdurları Hala Mağdur Olan 2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme: 2 Tutuklama

2010 KPSS davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son bilgilere göre çalınan sınav soruları ile kamu kurumları bünyesinde memur olan 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:59
Mağdurları Hala Mağdur Olan 2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme: 2 Tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 2010 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının sorularını sızdırmış ve sızdırdığı sorularla binlerce üyesini memur yapmıştı. Soruların çaınmasına ilişkin, devam eden 3 davada, sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezaları verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülmekte olan dava duruşmalarına, sanıklar ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Elvan Küçükkaban'a "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3 hapis cezası verdi. Sanığa ayrıca, atandığı kamu kurumundan aldığı maaşların toplamının 2 katı kadar da para cezası verilmesine hükmedildi.

Mahkemede görülen diğer davada ise Mustafa Pınar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, sanık N.K'nin ise beraatine karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.07.2018 18:59
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2010 KPSSKPSSFetöSon Dakika
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