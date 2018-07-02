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Liselere Tercih Süreci Başladı! Kontenjanlar Açıklandı, İşte Tercih Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçişte tercih süreci başlatıldı. Tercihler 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00'e kadar devam edecek. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

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Liselere Tercih Süreci Başladı! Kontenjanlar Açıklandı, İşte Tercih Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçişte tercih süreci başlatıldı. Tercihler 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00'e kadar devam edecek. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01
Liselere Tercih Süreci Başladı! Kontenjanlar Açıklandı, İşte Tercih Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçişte tercih süreci başlatıldı. Tercihler 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00'e kadar devam edecek. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

Gerçekleştirilen tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte tercihlere esas kontenjan tabloları da MEB tarafından ilan edildi. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 30 Temmuz 2018 tarihinde MEB tarafından açıklanacak.

Nakil başvurularının ilki 6 ile 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ikincisi 13 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, üçüncüsü 27 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında, sonuncusu 6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvurularının 10 ile 14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

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