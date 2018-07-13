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Lise-Önlisans-Lisans Mezunları Nasıl Polis Olabilir? İşte Polis Alımı Tarihleri

Lise, önlisans ve lisans mezunları arasından polis alımları her yıl yapılıyor. Binlerce polis alımı için bilinmeyenler haberimizde.

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Lise-Önlisans-Lisans Mezunları Nasıl Polis Olabilir? İşte Polis Alımı Tarihleri

Lise, önlisans ve lisans mezunları arasından polis alımları her yıl yapılıyor. Binlerce polis alımı için bilinmeyenler haberimizde.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:17
Lise-Önlisans-Lisans Mezunları Nasıl Polis Olabilir? İşte Polis Alımı Tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl en az lise mezunu adaylar arasından polis alımı yapıyor.

Lise, Önlisans ve Lisans mezunu adaylar arasından yapılan polis alımı için adayların meraklı araştırması devam ediyor. Nasıl polis olabileceklerini araştıran adaylar için haberimizi kaleme aldık.

LİSE MEZUNLARININ POLİS OLMASI

Lise mezunu adayların polis olması için iki yol var. Bunlardan ilki PMYO. Her yıl Polis Meslek Yüksek Okullarına 2500 polis alımı yapılmaktadır. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan kadın-erkek polis alımında adayların 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Adaylar Üniversiteye Giriş sınavından aldıkları puan ile PMYO'ya başvurabilir. Duyuru önümüzdeki günlerde gelecek.

Lise mezunu adaylar PÖH alımlarına da başvuru yapabilmektedirler. En son 2016 yılında yapılan alımda en az lise mezunu adaylar arasından 10 bin alım olmuştu. Yeni PÖH alımı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bilgi önümüzdeki aylarda gelecek.

ÖNLİSANS MEZUNLARININ POLİS OLMASI

Önlisans mezunlarının da polis olması için üç yolu vardır.Bunlardan ilki PMYO, diğerleri de POMEM ve PÖH. POMEM alımlarında KPSS 70 puan şartı ile polis memuru alımı yapılmaktadır. Yeni POMEM alımı Ağustos ayında yapılacak.

LİSANS MEZUNLARININ POLİS OLMA YOLU

Lisans mezunları ise PAEM, POMEM ve PÖH alımlarına başvurabilir. KPSS 70 şartı ile PAEM komiser yardımcısı alımına başvuran adaylar, mülakatları geçmesi durumunda EGM bünyesinde komiser yardımcısı olurlar. POMEM alımlarında ise lisans mezunlarından istenen KPSS şartı 60.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.07.2018 19:25
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Yorumlar
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Sümeyra 1 saat önce

Üniwersiteye giriş sınavına giremeyenler ne olacak??? 26 ya gircem 7 gün sonra. Yapmayın gerçekten ya. Ne hasretle bekliyorum ki artık açıklansın net bi şekilde die. :(

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Umut 1 saat önce

Millet alım olucak diye ne firsatları geri tepti alım olmicaksan bi an önce söyleyinde bizde hayatımızı düzene sokalım bıktık

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Burak 1 saat önce

Kpss puanini önlisanslara 65 yapsanız olmuyor dimi insanı üniversite okuduguna pişman ediyosunuz

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V8 59 dakika önce

Ya ortada doğru düzgün bilgi yok haber yapıyorsunuz sırf tıklansın diye. Hani tarih nerede ? Atacağınız başlık yerin dibine batsın. İnsanlarla oyun oynamayın, kelime oyunlarınızdan bıktım artık. Siliyorum uygulamayı bir daha da asla bakmayacağım.

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İbrahim 53 dakika önce

Aynen Burak kardeşim sana katılıyorum

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Sinem 40 dakika önce

Ben 2015 de girdim yatay geçiş ölucegi için girmek için gitmiştim yani baraji geçmedim şimdi barajı o yıl geçemedim diye polis alımlarında yer alamayacakmiyim bilginiz varsa yazarmisiniz

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