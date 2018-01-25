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Lise, Önlisans, Lisans Mezunları Dikkat! KPSS 1. Yerleştirme için Tercihler Haziran Ayında Alınacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2018 KPSS Yerleştirme Takvimini açıklamasıyla birlikte , Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ilk merkezi atamanın tarihi de açıklığa kavuşmuş oldu.

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Lise, Önlisans, Lisans Mezunları Dikkat! KPSS 1. Yerleştirme için Tercihler Haziran Ayında Alınacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2018 KPSS Yerleştirme Takvimini açıklamasıyla birlikte , Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ilk merkezi atamanın tarihi de açıklığa kavuşmuş oldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:37
Lise, Önlisans, Lisans Mezunları Dikkat! KPSS 1. Yerleştirme için Tercihler Haziran Ayında Alınacak

Lise, Önlisans, Lisans Mezunları Dikkat! KPSS 1. Yerleştirme için Tercihler Haziran Ayında Alınacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2018 KPSS Yerleştirme Takvimini açıklamasıyla birlikte , Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ilk merkezi atamanın tarihi de açıklığa kavuşmuş oldu.

KPSS 1. YERLEŞTİRME TERCİH TARİHLERİ

Buna göre 1. Yerleştirme işlemi için kamu kurum ve kuruluşlarından personel talepleri 12 Mart ile 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı tarafından toplanacak, daha sonra bu talepler değerlendirilecek ve uygun bulunanlar ÖSYM'ye iletyilecek. KPSS puanlarıyla memur olmak isteyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilan edeceği kadrolara başvuru yapabilecek.

Tercih kılavuzu ve diğer detaylar ÖSYM resmi sitesinden tercihlerin alınmasına başlanılmadan kısa bir süre önce yayımlanacak. Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek , tüm memur alım ilanlarından anında haberdar olmak için Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna katılabilirsiniz. Katılım için lütfen TIKLAYIN. İkinci Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılacak? Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede kamu kurum ve kuruluşlarından ikinci yerleştirme işlemleri için talepler 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ikinci yerleştirme için Tercih işlemleri 2018 yılının sonuna doğru yani 11 ile 20 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. 

018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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TERCİHLERKPSSKPSS Tercihleri
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