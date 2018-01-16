Lise Mezunu KPSS'siz PÖH Alımında Flaş Gelişme: Alınacak Polis Sayısı Belli Oldu

Yeni dönem polis özel harekat alımı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. alınan son bilgilere göre 2018 yılında alınacak PÖH sayısı belli oldu.

Önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü performans programı yayımlandı. Yayımlanan hedefte özel harekat alımı kapasitesinin arttırılmasına yer verildi ve sayı açıklandı. Yayımlanan performans programında özel eğitim gerektiren yüksek riskli operasyonlarda görev alacak personel sayısının yeterli düzeye getirilmesinin amaçlandığı vurgulanırken bu kapsamda alınacak toplam sayı da belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan dökümanda yer alan ifadelere göre, gönüllülük esasına göre seçilmiş nitelikli personel alımlarının devam edeceğine yer verildi. 2017 yılında 14.297 olan personel sayısının 2018 yılında 25 bine çıkartılmasının planlandığı belirtildi. Bu şekilde özel harekat birimlerinde görevli polis sayısı 10.703 arttırılacak. Bu da 2018 yılında en az 10 bin özel harekat polisi (PÖH) alımı yapılacağını gösteriyor.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Yeni dönem polis özel harekat alımlarının da geçtiğimiz yıl yapılan PÖH alımında istenen başvuru şartları ile yapılması bekleniyor. Buna göre yeni dönem PÖH alımında istenen başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor.

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşından gün almamış olmak

# En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

# Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,

# Boy ile kilo endeksinizin orantılı şekilde olması,

# Silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması,

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Adayların Talepleri

Yeni dönem polis özel harekat alımında adaylar bayanlara kontenjan ayrılmasını, yaş şartının esnetilmesini istiyor. Ancak bu konuda EGM'den henüz bir açıklama gelmedi.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara- ÖZEL HABER