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Lise Mezunu KPSS'siz PÖH Alımında Flaş Gelişme: Alınacak Polis Sayısı Belli Oldu

Yeni dönem polis özel harekat alımı için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan son bilgilere göre 2018 yılında alınacak özel harekat polisi sayısı belli oldu. İşte PÖH alımı ile ilgili son dakika gelişmesi.

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Lise Mezunu KPSS'siz PÖH Alımında Flaş Gelişme: Alınacak Polis Sayısı Belli Oldu

Yeni dönem polis özel harekat alımı için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan son bilgilere göre 2018 yılında alınacak özel harekat polisi sayısı belli oldu. İşte PÖH alımı ile ilgili son dakika gelişmesi.

16 Ocak 2018 Salı 17:56
Lise Mezunu KPSS'siz PÖH Alımında Flaş Gelişme: Alınacak Polis Sayısı Belli Oldu

Yeni dönem polis özel harekat alımı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. alınan son bilgilere göre 2018 yılında alınacak PÖH sayısı belli oldu.

Önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü performans programı yayımlandı. Yayımlanan hedefte özel harekat alımı kapasitesinin arttırılmasına yer verildi ve sayı açıklandı. Yayımlanan performans programında özel eğitim gerektiren yüksek riskli operasyonlarda görev alacak personel sayısının yeterli düzeye getirilmesinin amaçlandığı vurgulanırken bu kapsamda alınacak toplam sayı da belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan dökümanda yer alan ifadelere göre, gönüllülük esasına göre seçilmiş nitelikli personel alımlarının devam edeceğine yer verildi. 2017 yılında 14.297 olan personel sayısının 2018 yılında 25 bine çıkartılmasının planlandığı belirtildi. Bu şekilde özel harekat birimlerinde görevli polis sayısı 10.703 arttırılacak. Bu da 2018 yılında en az 10 bin özel harekat polisi (PÖH) alımı yapılacağını gösteriyor.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Yeni dönem polis özel harekat alımlarının da geçtiğimiz yıl yapılan PÖH alımında istenen başvuru şartları ile yapılması bekleniyor. Buna göre yeni dönem PÖH alımında istenen başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor.

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
# 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşından gün almamış olmak
# En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
# Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,
# Boy ile kilo endeksinizin orantılı şekilde olması,
# Silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması,
# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Adayların Talepleri

Yeni dönem polis özel harekat alımında adaylar bayanlara kontenjan ayrılmasını, yaş şartının esnetilmesini istiyor. Ancak bu konuda EGM'den henüz bir açıklama gelmedi.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara- ÖZEL HABER

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Onli 2 saat önce

Ne zaman başvurular

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Sez07 2 saat önce

Hocam lütfen bayan alımı olsun heyecanla bekliyoruz.Bir sürü bayan bu ilanın açılmasını bekliyor.Lütfen sesimizi duyun.

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Muhammed 2 saat önce

Pöh alımı başlasın artik kppss sartsiz askerlik sartsizz lise mezunu olmasini istiyoruzzz

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Eda 2 saat önce

Eşimde polis memuru evli olmak sorun olur mu acaba

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Gülay 2 saat önce

Merhaba ne zaman başvuru yapa biliriz en kisa zaman da açıklarsanız iyi olur seviniriz

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Mahmut 2 saat önce

Şu yaşla ilgili bi değişme olmayck mı imza toplanıyor yaş şartı ile sizde yaş mağduru olanlar imza kampanyasına katılsın yaşımız 28 ama gün almamış olmak diyor bu saçma yani en son 26 yaşındakiler giriyor 26 dahil herkes şu imza kamoanyasına katılmalı geçen PÖH alımında da 27 yaşında da giremedim iyi düşünn arkadaşlar imza ksmpanyasına katılin internetten

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Mert 2 saat önce

Alımlar biran once olsun sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

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Kamil ucar 2 saat önce

Ya sayin bakanim su yaş siniri ortadan kaldirin ya hic olmazsa 30yapinki girebilelim ya bu ne boyle istedigin sartlarin fazlasi var ama biz giremiyoz yastan dolayi

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