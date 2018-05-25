Lise Mezunu Kadın-Erkek Polis Alımı Duyurusu-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları (2018 PMYO)

Polis Akademisi Başkanlığından bugün bir dizi açıklama geldi. Yapılan açıklamada yeni dönem polis alımları hakkında bilgi verildi. Yapılan bu açıklamada PMYO'lara en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılacağı bildirildi.

PMYO polis alımı açıklamasının gelmesinin ardından en az lise mezunu adaylar, PMYO polis alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak daha önce PMYO başvuru şartlarını haber olarak yapmıştık. Ancak bugün gelen duyurunun ardından polis adayları , bizlere yolladıkları mesajında başvuru şartlarının ne olacağını ve ilanın ne zaman yayımlanacağını sık sık sordu. Biz de sıkça gelen sorular üzerine bu haberimizi yazdık.

AKADEMİ DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda PMYO polis alımı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

ALIM NASIL OLACAK?

PMYO polis memuru alımları, üniversiteye giriş sınavının ilk kısmında alınacak puan ile olur. Adaylar öncelikle bu yıl yapılacak YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek. TYT'den alacakları puanlar ile adaylar polis alımı başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılacak TYT (Temel Yeterlilik Testi)'den kılavuzda belirtilecek taban puanı almak (Taban puan henüz belli değil.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.) (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İlan YKS'nin yapılacağı 30 Haziran'dan sonra yayımlanacak. Temmuz ayının ilk haftasında kılavuzun yayımlanması bekleniyor. 31 Temmuz günü ise YKS sonuçları açıklanacak. Polis alımı için başvurular 31 Temmuz'dan sonra alınacak.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Yukarıda yazan şartlardan adaylar yaş şartının esnetilmesini istiyor. Peki sizce hangi şartlar değişmeli? Aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz.

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