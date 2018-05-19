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KYK Memur Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

KYK kamu personeli alımı başvuruları önceki gün sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

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KYK Memur Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

KYK kamu personeli alımı başvuruları önceki gün sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:59
KYK Memur Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

KYK kamu personeli alımı başvuruları önceki gün sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından memur alımına başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar internet üzeirnde araştırmalara başladı. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu 1220 adet kamu personeli alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK memur alımında kaç kişi mülakata çağrılacak?

Yurt Yönetim Personeli için sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS (B) grubu puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir Asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup herhangi bir nedenle boşalacak pozisyona puan sıralaması esas alınmak suretiyle yedek adaylardan alım yapılacaktır. Alım sonuçları, yeni bir alım yapılmadığı takdirde  alım sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır,

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 04.06.2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir; 
 

İLLER

SINAV YERİ

1

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük 

ANKARA

2

Antalya, Burdur, Isparta

ANTALYA

3

Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya

BOLU

4

Bursa, Balıkesir, Çanakkale 

BURSA

5

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır  

ERZURUM

6

Eskişehir, Kütahya  

ESKİŞEHİR

7

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman 

GAZİANTEP

8

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ   

İSTANBUL

9

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak   

İZMİR

10

Kocaeli, Yalova

KOCAELİ

11

Konya, Karaman, Afyonkarahisar       

KONYA

12

Hatay, Niğde, Osmaniye      

NİĞDE

13

Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat, Yozgat   

SAMSUN

14

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir     

SİVAS

15

Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize 

TRABZON

16

Van, Hakkâri, Muş, Siirt  

VAN

SİZ DE AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN BAŞVURU YAPTIĞINIZ İL, KADRO VE KPSS PUANINIZI YAZARAK KPSS TABAN PUANI HAKKINDA TAHMİN YÜRÜTEBİLİR, DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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