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KPSS'ye Girecek Adaylara Valilikten Uyarı!..

Ankara Valiliği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2018-KPSS Ortaöğretim) Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.

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KPSS'ye Girecek Adaylara Valilikten Uyarı!..

Ankara Valiliği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2018-KPSS Ortaöğretim) Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:28
KPSS'ye Girecek Adaylara Valilikten Uyarı!..

Ankara Valiliği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2018-KPSS Ortaöğretim) Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’na  (2018-KPSS Ortaöğretim) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da  yeniden çıkarmak isteyenlere, "2018-KPSS Ortaöğretim  Sınavı’na Giriş Belgesi" ile iki fotoğrafını yanında getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için ilimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, 07.10.2018 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 09:54
Anahtar Kelimeler:
kpss ye girecek adaylara valilikten uyarı
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Fırat 2 saat önce

81 il Nüfus müdürlülükleri ankara valiliğinemi bağlı?

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