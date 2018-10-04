KPSS'ye Girecek Adaylara Valilikten Uyarı!..

Ankara Valiliği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2018-KPSS Ortaöğretim) Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2018-KPSS Ortaöğretim) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, "2018-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na Giriş Belgesi" ile iki fotoğrafını yanında getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için ilimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, 07.10.2018 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2018-KPSS Ortaöğretim) Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusuhttps://t.co/mpt2Xya1iS pic.twitter.com/Wn6VPNAKzk — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) 3 Ekim 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA