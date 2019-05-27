KPSS'ye Girecek Adaylar Dikkat! KPSS Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Memur olmak isteyen adayların mutlaka katılması ve yeteri kadar puan alması gereken Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019 yılında LİSANS düzeyinde yapılacak. KPSS başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Ancak herhangi bir nedenle normal süre içerisinde KPSS Başvurusu yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından çok beğenilen geç başvuru uygulaması ile ikinci bir şans veriliyor. İşte detaylar...

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 KPSS geç başvuru işlemleri 28 Mayıs'ta alınacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığıgünÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS'nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremezler.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS snav tarihleri şu şekilde olacak:

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59



Sınav tarihi: 14.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 20.07.2019 (1. oturum) - 21.07.2019 (2. oturum)

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 28.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

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