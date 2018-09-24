KPSS'ye Girecek Adaylar Dikkat!..

Milyonlarca lise mezunu aday memurluk umuduyla 7 Ekim 2018 tarihinde ülke genelinde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmeye hazırlanıyor.

2016 yılında yapılan sınava 3 milyondan fazla kişi katılım göstermişti. 2018 ylında yani bu yıl KPSS'ye girecek aday sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Yaklaşık olarak 3.5 milyon adayın katılım göstermesi bekleniyor. KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavı 7 Ekim 2018 tariginde Türkiye genelinde ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Tek oturum halinde gerçekleştirilecek olan KPSS'de adaylara Genel Kültür testinden 60, Genel Yetenek testinden de 60 olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek. Adayların ÖSYM tarafından belirlenen sınav süresi içerisinde bu soruları cevaplaması gerekiyor.

KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 KPSS lise (orta öğretim düzeyi) sınav giriş belgelerinin bu hafta Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor. ÖSYM, düzenlediği sınavlara ait sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce erişime açıyor.. 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS'nin giriş belgelerinin de bu Cuma'ya kadar erişime açılması bekleniyor.

KPSS Lise sınavı için ÖSYM sınav giriş belgelerini açıkladığı anda KPSS cafe takipçileri ile paylaşacak. Anından haberdar olmak için akıllı cep telefonu uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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ADAYLAR KPSS'YE ESKİ KİMLİK Mİ YOKSA YENİ KİMLİKLE Mİ KATILACAK?

Sosyal medya üzerinde dolaşan ''KPSS'ye eski kimlikler ile girilmeyecek'' iddiası da son günlerde oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Aynı iddialar diğer sınav türleri içinde ortaya atılmıştı. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Yeni kimlik veya eski kimlik ile sınava girilebilmektedir.

KPSS'de 0,5 KURALINA DİKKAT!..

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, daha önce DGS ile YKS ve Lisans KPSS'de uygulanan 0,5 kuralının lise KPSS'sinde de uygulanacağı bilgisine yer verildi. Her ne kadar tepki çeken bir uygulama olsa da ÖSYM bu kuralı bu sınavda da uygulayacak. Puanınızın hesaplanması için iki testten en az 1 net yapmanız gerekmektedir.

ÖSYM'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir."

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara