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KPSS'de Büyük Heyecan!.. 1 Milyon 675 Bin Aday Ter Dökecek!..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için yaklaşık 1 milyon 675 bin aday ter dökmek için dakikaları saymaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı.

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KPSS'de Büyük Heyecan!.. 1 Milyon 675 Bin Aday Ter Dökecek!..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için yaklaşık 1 milyon 675 bin aday ter dökmek için dakikaları saymaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:56
KPSS'de Büyük Heyecan!.. 1 Milyon 675 Bin Aday Ter Dökecek!..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için yaklaşık 1 milyon 675 bin aday ter dökmek için dakikaları saymaya başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.

ÖSYM'nin twitter paylaşımı şöyle;
 

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi çoklu oturumlar şeklinde uygulanacak. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek 1 milyon 234 bin 617 aday saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak 440 bin 324 adaylar da saat 14.30’dan sonra sınava alınmayacaklar. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Kaynaklar;
Mynet

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.07.2018 18:27
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