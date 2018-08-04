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KPSS'de Binlerce Kişiye İşe Dönüş Yolu Açıldı!..

Ankara cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS Sınav Hırsızlığı soruşturmasında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma şüphesi ile görevden uzaklaştırılan binlerce kişiye işe dönüş yolu açıldı.

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KPSS'de Binlerce Kişiye İşe Dönüş Yolu Açıldı!..

Ankara cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS Sınav Hırsızlığı soruşturmasında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma şüphesi ile görevden uzaklaştırılan binlerce kişiye işe dönüş yolu açıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:51
KPSS'de Binlerce Kişiye İşe Dönüş Yolu Açıldı!..

Ankara cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS Sınav Hırsızlığı soruşturmasında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma şüphesi ile görevden uzaklaştırılan binlerce kişiye işe dönüş yolu açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük sınav hırsızlığı olarak görülen (KPSS) soruşturmasında toplam 13000 kişi şüpheli olarak tespit edilmişti. Tespit edilen şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmanın büyük çoğunluğu tamamlandı. 8000 şüpheli hakkında sınav hırsızlığından dolayı kamu davası açıldı. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in hazırladığı haberin detaylarına göre, davası görülen büyük çoğunluk hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı hırsızlığı şüphelisi olarak soruşturması devam eden ve kamu kurumlarındaki görevlerinden ihraç edilen ya da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan bazı şüpheliler Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'na başvuruda bulunmuştu. Hazırlan dosyalarda FETÖ ya da başka bir örgütle bağlantısı tespit edilemeyen 3000 kişi hakkında OHAL Komisyonu soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi yazı göndererek soruşturmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine savcılık soruşturma süreci hızlandırdı. Şüphelilerin dosyalarında FETÖ ile ve başka bir örgütle bağlantılarını ortaya koyan herhangi bir delil bulunamadı. Aynı zamanda soruları çaldıklarına veya çalınan sorulara erriştiklerine dair elle tutulur bir veriye de ulaşılamadı. Bunun üzerine şüpheliler hakkında takipsizlik kararları yazılmaya başlandı. Kararlar OHAL Komisyonu'na gönderilmeye başlandı. Takipsizlik kararının OHAL Komisyonu tarafından söz konusu kişilerin çalıştıkları kurumlara bildirilmesinden sonra şüpheli sıfatıyla görevinden ihraç edilenler yada görevinden uzaklaştırılanların eski görevlerine dönmelerinin yolu da açılmış olacak.

Kaynaklar;
Habertürk
CNNTürk
Hürriyet
Haber7

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.08.2018 18:45
Anahtar Kelimeler:
KPSSİşe Dönüşİşe Iade
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