KPSS'de Başarı İçin 7 Önemli İpucu!..

KPSS memur olma hayali kuranların geçmesi gereken zorlu bir virajdır. Milyonlarca kişinin katılıp ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavında yüksek puan almak için, KPSS'de başarılı olmak için 10 önemli ipucunu haberleştirdik.

1-) ZAMANINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN!

Her sınavda olduğu gibi KPSS'de de başarıyı getiren altın kurallardan birisi şüphesiz ki disiplinli ve zamanında yapılan çalışma yöntemidir. Sınava 3 ay kala gibi bir zaman diliminde çalışmak size başarı getirmeyecektir. Zamanında çalışmaya başlayın. 10 ay gibi bir süre kala planlı bir şekilde çalışmaya başlarsanız, öğrendiklerinizin beyninizde oturmasını ve tekrar etmek zorunda kaldığınızda elinizde fazladan zamanınızın olduğunu görebilirsiniz. Zamanında çalışmaya başlanmaz ise sınava az bir süre kala yeterli çalışma yapılamadığı için stress yaşanması kaçınılmaz olur.

2- HEDEFİNİZ KPSS OLSUN!

Kamu Personeli seçme Sınavını hedef olark belirledikten sonra başka alanlara yönelmeyin. ALES, YDS veya 2. Üniversite okumaya çalışmak gibi ek alanlara yönelirseniz KPSS hedefinizden uzaklaşır ve dahada kötüsü belki de hiç birinde başarı elde edemezsiniz. Memuriyet için yüksek bir puan aldığınızda ve yerleştiğiniz takdirde diğerleri için bol bol zamanınız olacaktır.

3- ÇALIŞMALARINIZ SAMAN ALEVİNE BENZEMESİN!

KPSS'yi kendinize hedef olarak belirlediniz ve artık büyük bir heves ile ders çalışmaya başladınız. Buraya kadar herşey çok güzel ancak karşılaştığınız ilk zorlukta planınızdan, programınızdan ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Çalışmalarınız saman alevine benzemesin. Büyük bir hevesle başlayıp hüsranla sonuçlanmasın. Kararlı olun ve karşılaştığınız zorlukların üstüne gidin. Anlamadığınız konuları veya çözemediğiniz soruları sümen altı etmeyin. Bilen arkadaşlarınızdan veya hocalardan yardım alarak o konuları öğrenin, o soruların çözümünü kavrayın. Ve emin olun ki, defteri kitabı kapattığınızda aklınızda en çok araştırarak, sorarak öğrendikleriniz olacaktır.

4-MATEMATİK SABIR İSTER!

Her sınavda olduğu gibi KPSS'de de en çok korkulan ders matematik dersidir. Matematik sorularını çözmek dahada önemlisi doğru çözmek rakiplerinize fark atmanızı sağlayacaktır. Unutmayın matematik sabır isteyen bir derstir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kısa bir zamana sıkıştırmadan planlı bir şekilde çalışmaya başlarsanız matematik için de gereken zamanı yaratmış olursunuz. İlk önce kafanızdan matematik sorularını çözemem veya çözemiyorum gibi düşünceleri atın. Daha sonra sabırlı bir şekilde matematik derslerine odaklanın.

5-) ÖZELEŞTİRİ YAPIN!

Disiplinli çalışmak kadar özeleştiri yapmak da önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, özeleştiri yapmak başarı oranını arttırır. Arada bir çalışma programınızın bir bölümünü özeleştiri yapmaya ayırın. Geriye dönük çalışma şeklinizi değerlendirin. Çalışma programınıza harfiyen uyun. Eğer çalışma programı konusuda tavizler verirseniz bu tavizlerin size olumsuzluk veya başarısızlık olarak geri döneceğiniz unutmayın.

6- KONULARI TAM ANLAMADAN / KAVRAMADAN TESTLERE GEÇMEYİN!.

Hangi dersin konusu olursa olsun konuları tamamen kavramadan test aşamasına geçmeyin. Eğer konuları anlamadan, kavramadan testleri çözmeye çalışırsanız kafanızın karışmasına neden olabilirsiniz. KPSS'de başarılı olmuş kişilerin ortak noktalarından birisi de konular hakkında özetler çıkarıp, bir başkasına anlatıyormuş gibi tekrar etmek olduğunu görebilirsiniz. Konuyu anladığınızı düşündünüz ve teste başladınız. Test sonucunda hata oranınız yüksekse konu tekrarı yapmaktan üşenmeyin. Gerekirse farklı kaynaklardan birkaç kez tekrar ettikten sonra test aşamasına geçebilirsiniz.

7- DENEME VE TEST ZAMANI AYIRIN!

Sınava az bir zaman kala tüm konuları bitirmiş olun ve sınava kadar kalan zamanı yalnızca denemeler ve testler çözerek geçirin. Bu daha önceden çalıştığınız konuları da tekrar etmeniz anlamına gelecektir.Uzmanlar en az sınava 2 ay kala tüm konuların bitirilmiş olması ve kalan zamanın testlerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

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