KPSS Yönetmeliğinde Flaş Değişiklik!

Kamu Görevlerine İlk Defe Atanacaklar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolanna yapılacak atamaları kapsayacaktır.

Yönetmeliğin Ek 8. maddesine eklenen düzenleme şu şekildedir.

"Ek Madde 9- Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolanna, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre, 10/7/2003 tarihli 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle, Akademi tarafından atama yapılır."

DEĞERLENDİRME

Bu düzelemeye göre, Türkiye Adalet Akademisi, koruma ve güvenlik görevlisi alırken, KPSS B grubu puan sırasını esas alınarak, en yüksek puanlı 3 katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır.

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