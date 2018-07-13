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KPSS'ye Girecek Aday Sayısı Belli Oldu

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı’na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak.

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KPSS'ye Girecek Aday Sayısı Belli Oldu

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı’na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:26
KPSS'ye Girecek Aday Sayısı Belli Oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde düzenlenecek sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday girecek. 

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz’daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek. 5 Ağustos’taki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı. 

Kaynak: Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Elvan yazicioglu 54 dakika önce

Mrb lar basvuru kayitlari bittim I luften bilgi verin

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