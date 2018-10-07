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KPSS'ye Geç Kaldı, Sinirden Kapıyı Yumrukladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı bugün saat 10:15'te başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi bugün gerçekleşen KPSS Lise'de de sınav saati sorunu yaşandı.

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KPSS'ye Geç Kaldı, Sinirden Kapıyı Yumrukladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı bugün saat 10:15'te başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi bugün gerçekleşen KPSS Lise'de de sınav saati sorunu yaşandı.

07 Ekim 2018 Pazar 19:29
KPSS'ye Geç Kaldı, Sinirden Kapıyı Yumrukladı!

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için yaklaşık 3,5 milyonca aday ve ailesi sınav merkezlerinin yolunu sabahın erken saatlerinde tutarken, her sınavda olduğu gibi bu sınavda da 'Saat' problemi yaşandı.

Hakkari'de 20 okul ve cezaevinde 3 bin 456 aday KPSS heyecanı yaşadı. Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi'nde KPSS Ortaöğretime girmek için okulun yolunu tutan 3 genç kız, sınava 3 dakika geç kaldıkları gerekçesiyle sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen genç adaylar, sinir krizleri geçirip okul kapılarını yumrukladılar. Öğrenciler polis ekiplerince sakinleştirilerek, sınav salonundan uzaklaştırıldı.

SAAT PROBLEMİ ÇÖZELEMEZ Mİ?

Sadece KPSS'de değil ÖSYM tarafndan uygulanan tüm sınavlar saat problemi yaşanıyor. Saat 10:15'te başlayan sınava girişler saat 10:00'dan sonra girişlere izin verilmiyor. Sınavın başlamasına henüz 15 dakika olmasına rağmen bir kaç dakika geç kalmış adaylar sınav salonuna alınmıyor.

Bu sorunun çözümüne dair bir çok çözüm önerisi var ancak ÖSYM uygulamada esnekliğe dahi gitmiyor.

Memurluk hayalleri 1 dakikayla biten adaylar büyük üzüntü yaşadı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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