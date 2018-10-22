KPSS Türkiye 3.sü Mülakatta 55 Verilerek Elendi!

Eğitim konulu seminerleri ve programları ile bilinen Abbaas güçlü Twitter hesabından KPSS Türkiye 3.sü'nün mülakatta 55 puan verilerek elendiğini duyurdu.

Abbas Güçl yaptığı paylaşımda ''KPSS’de Türkiye 3’üncüsü, mülakatta 55 verilerek elendi, atanamadı. Binlerce örnek söz konusu! Gerekçe varsa ortaya konmalı yoksa da, öğretmenlerin, geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için daha adil bir sistem getirilmelidir!'' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Kütahya Eski Milletvekili'nin kızının sınavsız açıktan atama ile Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandığı aslında vekil kızının 6 aydr işe gitmeden maaş aldığ ortaya çıkmıştı.

Bu iki gelişme sonunda Türkiye'de memur hayali ile Kamu Personeli Seçme Sınavına giren milyonlarca kişinin hakkının nasıl hiç edildiği gözler önüne seriliyor. Bu gelişmeler sonunda yetkililerin mülakat sistemini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

İşte Abbas Güçlü'nün o paylaşımı;

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