KPSS Türkiye 3.sü Mülakatta 55 Verilerek Elendi!

Eğitim konulu seminerleri ve programları ile bilinen Abbaas güçlü Twitter hesabından KPSS Türkiye 3.sü'nün mülakatta 55 puan verilerek elendiğini duyurdu.
Abbas Güçl yaptığı paylaşımda ''KPSS’de Türkiye 3’üncüsü, mülakatta 55 verilerek elendi, atanamadı. Binlerce örnek söz konusu! Gerekçe varsa ortaya konmalı yoksa da, öğretmenlerin, geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için daha adil bir sistem getirilmelidir!'' ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Kütahya Eski Milletvekili'nin kızının sınavsız açıktan atama ile Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandığı aslında vekil kızının 6 aydr işe gitmeden maaş aldığ ortaya çıkmıştı.
Bu iki gelişme sonunda Türkiye'de memur hayali ile Kamu Personeli Seçme Sınavına giren milyonlarca kişinin hakkının nasıl hiç edildiği gözler önüne seriliyor. Bu gelişmeler sonunda yetkililerin mülakat sistemini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.
İşte Abbas Güçlü'nün o paylaşımı;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bunlar olağan şeyler halk kendisi istedi böyle olmasını
BIZ AKP YE DURUS PARTI DIYE OY VERDIK BU GUNE KADAR. AMA ANLASILAN ONLARDA DURUSTLUK CIZGISINDEN KAYMAYA BASLAMIS.
Bu yüzden üniversite okumuyorum Allah okuyanin yardimcisi olsun
Yazık herkes hak ettiği yerde olmali kimsenin halkı yenmesin
Yazık herkes hak ettiği yerde olmali kimsenin halkı yenmesin
yorum yok ne diyebilirim ki akp iyi parti ama partiyi kötü yapıyorlar pirincin içinden taş çıkıyor bunlar doğruysa eğer adalet istiyoruz ülkemin partilerine sahip çıkalım çoğunluk seçiyor çünkü
Aynen
Burdan tayip erdogana seslenmek istiyorum ben malatyaliyim saolsun akp sectigi millet vekilleri guzel adam sokuyolar belediyelere nere basvurduysam hep soyledikleri kelime tanifigin dayin varmi yok bizim dayimiz sadece Allahimiz var yaziklar olsun hakkimizi yiyenlere cok sukur olum var