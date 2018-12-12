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KPSS Tercihlerinde Taban Puanları

2018/2 KPSS tercihleri başladı. Memur alınacak kadro sayılarının çok az olması nedeniyle adaylar hayal kırıklığına uğramıştı. Memur olma hayali kuran adayların en çok merak ettiği konulardan biri de tercihlerdeki taban puanlarının kaça kadar düşeceği konusudur. Bir önceki tercihlerde KPSS taban puanlarına göre bir fikir edinmek mümkün olabilir.

KPSS Tercihlerinde Taban Puanları

2018/2 KPSS tercihleri başladı. Memur alınacak kadro sayılarının çok az olması nedeniyle adaylar hayal kırıklığına uğramıştı. Memur olma hayali kuran adayların en çok merak ettiği konulardan biri de tercihlerdeki taban puanlarının kaça kadar düşeceği konusudur. Bir önceki tercihlerde KPSS taban puanlarına göre bir fikir edinmek mümkün olabilir.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:31
KPSS Tercihlerinde Taban Puanları

2018/2 KPSS tercihleri başladı. Memur alınacak kadro sayılarının çok az olması nedeniyle adaylar hayal kırıklığına uğramıştı. Memur olma hayali kuran adayların en çok merak ettiği konulardan biri de tercihlerdeki taban puanlarının kaça kadar düşeceği konusudur. Bir önceki tercihlerde KPSS taban puanlarına göre bir fikir edinmek mümkün olabilir.

KPSS'de tercih işlemlerini yapacak memur adayları, daha önceki atamada hangi memurluk kadrosunun kaç puanla kapattığını, hangi illere başvuru yapması gerektiği konusunda ipuçları arama başladı. Daha önceki tercih sonuçlarına göre sayısal verilere bakarak fikir sahip olmak biraz da olsa mümkündür.

 

DAHA ÖNCEKİ TERCİHLERE GÖRE ORTAÖĞRETİM MEMUR ALIMI EN DÜŞÜK PUANLAR

Lise mezunları için ayrılan memurluk kadrolarına baktığımız zaman hizmetli kadrosuna 94, şoför kadrosuna 88 ve 89 puan ile atama yapılırken en düşük atama 70 puan ile Hayvan Bakıcısı kadrosuna yapıldı. İşte o kadrolar,

DAHA ÖNCEKİ ÖN LİSANS MEMUR KADROLARI TABAN PUANLARI

Önceki tercihlerde yapılan atamalara bakıldığında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ) kadrosuna 67 puanla atama yapılırken hemşire kadrosuna 71 KPSS ile memur ataması yapıldı.

KPSS 2018/1 tercih sonuçlarına göre ön lisans mezunu memur kadrolarında KPSS taban puanları şu şekildeydi;

DAHA ÖNCEKİ LİSANS MEMUR KADROLARI TABAN PUANLARI

Lisans mezunları arasından alınan memur kadrolarına bakıldığında Ankara Üniversitesi memur kadrosuna 65 KPSS ile, SGK Mütercim kadrosuna 66, DHMİ'ye ARFF memuru kadrosuna 67 ile atamalar gerçekleştirildi.

KPSS PUANLARI DAHA YÜKSEK OLACAK

KPSS 2018/2, 2018 sınavları sonrası yapılan ilk merkezi yerleştirme tercihleri olduğu için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban puanlarının bu tablolarda ortaya çıkan puanlardan daha yüksek olacağını söylemek mümkün.

Kaynaklar; Kamu Bülteni - ÖSYM

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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kpss tercihlerinde taban puanları
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ne tabanı ne puanı 6 gün önce

kac tane kontanjan varda taban puan hesaplıyonuz

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Berke 5 gün önce

Türkçe'den ahiret sorusu gibi sorular sormuşsunuz. Nasıl olacakta taban puanlar yükselecek.

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Zehra 5 gün önce

Ortaogretim mezunu duz liseden kimse al8nmiyo o zaman neden onlari sinava aliyonuzki hep meslek lisesi alimlar bosuna sinava girmisiz

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Beliş 5 gün önce

Çocuk gelişim bölümüne kadro açmıyacaksanız boşuna millet okumasın. Kapatın o bölümü ön lisanslar mağdur

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erkin 2 gün önce

son sınavda matematik çok kazıktı, zeka soruları da pek düşündürücüydü, kadrolar da gittikçe düşüyor maalesef, tartışılan sorular bile iptal olmadı ki puanlar değişsin, of ki ne of, daha kaç fırın ekmek yiyeceğiz, yeter ya

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