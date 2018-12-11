kpss tercihlerinde kadro sayısı hayal kırıklığına uğrattı

2018/2 KPSS tercihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başladı ve tercih işlemleri 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. KPSS'ye giren milyonlarca aday dört gözle tercihlerin başlanmasını bekliyordu ancak tercih kılavuzunda yer alan kadro sayıları memur olma hayali kuranları hayal kırıklığına uğrattı.

KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde, 83 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 1729 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 201 adedi ortaöğretim, 350 adedi önlisans ve 1178 adedi ise lisans düzeyindedir.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• 190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 340 adet,

• Üniversiteler 143 adet,

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.246 adet,

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 173 adet,

• Teknik Hizmetler Sınıfı 194 adet,

• Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 37 adet,

• Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 74 adet,

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı 8 adet.

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Ortaöğretim 185 adet,

• Önlisans 259 adet,

• Lisans 802 adet.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA