KPSS Tercihlerinde Kadro sayısı Belli oldu!

SYM tarafından bugün öğleden sonra KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Lakin yayımlanan tercih listesine göre belirtilen kadrolar adayların beklentilerini karşılamadı.

KPSS Cafe olarak KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu kapsamında Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonları sizler ile paylaştık. Aşağıda bulunan linkler üzerinden tercih listesine yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

TOPLAM KADRO SAYISI 1014 KİŞİ

KPSS Cafe haber sitesi olarak KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu ve kadro dağılımının belli olmasının ardından sizler için hangi mezuniyette kaç kişi alındığının sayılarını çıkardık.

Lise Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 130 kişi

Önlisans Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 254 kişi

Lisans Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 630 kişi

KPSS-2019/1 Tercihleri kapsamında yayımlanan Kadro ve Pozisyon Sayısı: 1014 Kişi

KPSS-2019/1 TERCİHLER NE KADAR SÜRECEK

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.

KPSS-2019/1 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATACAK?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA