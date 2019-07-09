Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 31°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98416
ALTIN
255.069
DOLAR
5.6950
STERLIN
7.1043
EURO
6.3835
Üniversitede mülakat skandalı!
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var
Çipli kimlik kartı ve yeni ehliyeti almayanlar dikkat!

KPSS Tercihlerinde Kadro sayısı Belli oldu!

ÖSYM KPSS-2019/1 tercih kılavuzunun yayınlanması ile belli olan kadro ve pozisyon sayıları KPSS adaylarının beklentisini karşılamadı. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunu toplam 1014 kadro açıklandı. İşte detaylar...

KPSS Tercihlerinde Kadro sayısı Belli oldu!

ÖSYM KPSS-2019/1 tercih kılavuzunun yayınlanması ile belli olan kadro ve pozisyon sayıları KPSS adaylarının beklentisini karşılamadı. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunu toplam 1014 kadro açıklandı. İşte detaylar...

09 Temmuz 2019 Salı 15:10
KPSS Tercihlerinde Kadro sayısı Belli oldu!

SYM tarafından bugün öğleden sonra KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Lakin yayımlanan tercih listesine göre belirtilen kadrolar adayların beklentilerini karşılamadı.

KPSS Cafe olarak KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu kapsamında Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonları sizler ile paylaştık. Aşağıda bulunan linkler üzerinden tercih listesine yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

TOPLAM KADRO SAYISI 1014 KİŞİ

KPSS Cafe haber sitesi olarak KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu ve kadro dağılımının belli olmasının ardından sizler için hangi mezuniyette kaç kişi alındığının sayılarını çıkardık.

Lise Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 130 kişi

Önlisans Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 254 kişi

Lisans Mezunu Tercih Edilebilir Kadro Sayısı: 630 kişi

KPSS-2019/1 Tercihleri kapsamında yayımlanan Kadro ve Pozisyon Sayısı: 1014 Kişi

KPSS-2019/1 TERCİHLER NE KADAR SÜRECEK

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.

KPSS-2019/1 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATACAK?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYINIZ

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.07.2019 16:14
Anahtar Kelimeler:
kpss tercihlerinde kadro sayısı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Hazırlığında Olanlar Dikkat
KPSS Hazırlığında Olanlar Dikkat
KPSS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!
KPSS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!
2020 KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
2020 KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim