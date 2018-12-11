Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Tercihlerinde Kadro Dağılımları Belli Oldu

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler DPB tarafından Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir.

KPSS Tercihlerinde Kadro Dağılımları Belli Oldu

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler DPB tarafından Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir.

11 Aralık 2018 Salı 12:00
KPSS Tercihlerinde Kadro Dağılımları Belli Oldu

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler DPB tarafından Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir.

Bu kapsamda, KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar 23/11/2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nca ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu yerleştirme için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 11 – 20 Aralık 2018 tarihlerinde alınacaktır.

KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde, 83 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 1.729 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 201 adedi ortaöğretim, 350 adedi önlisans ve 1.178 adedi ise lisans düzeyindedir.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• 190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 340 adet,

• Üniversiteler 143 adet,

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.246 adet,

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 173 adet,

• Teknik Hizmetler Sınıfı 194 adet,

• Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 37 adet,

• Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 74 adet,

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı 8 adet.

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

• Ortaöğretim 185 adet,

• Önlisans 259 adet,

• Lisans 802 adet.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
kpss tercihlerinde kadro dağılımları belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Burak 7 gün önce

Okadar ihraç edilenler oldu bukadar Mı yani çokmuş.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ön lisans mezunu 7 gün önce

Yazıklar olsun ön lisansa bu kadar mı az kadro verilir. Devler demiryolları hava yolları ulaşım tarzı kurumlara lojistik bölümü mezunu alınmıyor alakasız saçma sapan bölümleri bitirenlere kadro veriliyor hak mı adalet mi bu resmen dalga geçiyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Lisans 7 gün önce

Sen okadar üni bitir verilen kadroya bak yazık ya.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
On lisans 6 gün önce

Yazık çok yazık ülkenin geldiği duruma bak diyecek birşey yok ülkeyi yönetenlere sormalı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif hemşire 7 gün önce

Sağlık alanında bugün açıklanan klavuzda kadro yok yada baska bi klavuzmu yayinlayacaklarki

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ortaogretim 6 gün önce

'' ORTAÖĞRETİM HER HANGİ KURULUŞTAN '' SADECE 1 TANE HİZMETLİ GELMİŞ MANİSADA GERÇEKTEN YAZIKLAR OLSUN SOYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayşenur 6 gün önce

Kılavuzda Sağlık ve yardımcı sağlık alanında kadro gözükmüyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Almira Esen 6 gün önce

Resmen kadro yok boşuna sınava girip ter dökmüşüz otur bekle 2 yıl sonrayı sonra tekrar sınav stresi bu nasıl iş?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?
2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?
TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!
TCDD'den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı!
Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve Mülakat ile Atanan Personel Sayısı Belli Oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı'na KPSS Puanı ve Mülakat ile Atanan Personel Sayısı Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim