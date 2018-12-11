kpss tercihlerinde kadro dağılımları belli oldu

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler DPB tarafından Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir.
Bu kapsamda, KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar 23/11/2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nca ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu yerleştirme için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 11 – 20 Aralık 2018 tarihlerinde alınacaktır.
KPSS 2018/2 merkezi yerleştirmelerinde, 83 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 1.729 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur.
Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 201 adedi ortaöğretim, 350 adedi önlisans ve 1.178 adedi ise lisans düzeyindedir.
Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekildedir:
• 190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 340 adet,
• Üniversiteler 143 adet,
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.246 adet,
Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir:
• Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 173 adet,
• Teknik Hizmetler Sınıfı 194 adet,
• Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 37 adet,
• Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 74 adet,
• Yardımcı Hizmetler Sınıfı 8 adet.
KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:
• Ortaöğretim 185 adet,
• Önlisans 259 adet,
• Lisans 802 adet.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Okadar ihraç edilenler oldu bukadar Mı yani çokmuş.
Yazıklar olsun ön lisansa bu kadar mı az kadro verilir. Devler demiryolları hava yolları ulaşım tarzı kurumlara lojistik bölümü mezunu alınmıyor alakasız saçma sapan bölümleri bitirenlere kadro veriliyor hak mı adalet mi bu resmen dalga geçiyorlar
Sen okadar üni bitir verilen kadroya bak yazık ya.
Yazık çok yazık ülkenin geldiği duruma bak diyecek birşey yok ülkeyi yönetenlere sormalı
Sağlık alanında bugün açıklanan klavuzda kadro yok yada baska bi klavuzmu yayinlayacaklarki
'' ORTAÖĞRETİM HER HANGİ KURULUŞTAN '' SADECE 1 TANE HİZMETLİ GELMİŞ MANİSADA GERÇEKTEN YAZIKLAR OLSUN SOYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM...
Kılavuzda Sağlık ve yardımcı sağlık alanında kadro gözükmüyor
Resmen kadro yok boşuna sınava girip ter dökmüşüz otur bekle 2 yıl sonrayı sonra tekrar sınav stresi bu nasıl iş?