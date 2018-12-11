KPSS Tercihleri İçin Ücret Alınacak mı?

2018/2 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Gelen yorumlarda ve mesajlarda adayların KPSS tercihleri için ücret alınıp alınmayacağı sorusu soruluyor. KPSS tercihlerinde ücret alınacak mı?

Ölçme, Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) daha önceki yıllarda bir skandala imza atarak, KPSS tercihlerinde memur adaylarından 15 TL’lik ücret almaya başladı. Büyük tepki çeken bu uygulamadan vazgeçilmedi. Tercih ücreti gelirken, KPSS sonrası ilk tercihte adaylardan tercih ücreti alınmayacağı duyurulmuştu.

KPSS 2018/2 tercihleri, 2018 yılında yapılan KPSS’lerden sonraki ilk merkezi yerleştirme. Bu nedenle adaylardan bu tercihlere tercih ücreti alınmayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA