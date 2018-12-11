KPSS Tercihleri İçin Ücret Alınacak mı?

2018/2 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Gelen yorumlarda ve mesajlarda adayların KPSS tercihleri için ücret alınıp alınmayacağı sorusu soruluyor. KPSS tercihlerinde ücret alınacak mı?
Ölçme, Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) daha önceki yıllarda bir skandala imza atarak, KPSS tercihlerinde memur adaylarından 15 TL’lik ücret almaya başladı. Büyük tepki çeken bu uygulamadan vazgeçilmedi. Tercih ücreti gelirken, KPSS sonrası ilk tercihte adaylardan tercih ücreti alınmayacağı duyurulmuştu.
KPSS 2018/2 tercihleri, 2018 yılında yapılan KPSS’lerden sonraki ilk merkezi yerleştirme. Bu nedenle adaylardan bu tercihlere tercih ücreti alınmayacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ösym'ye verdiğim her kuruş Haram olsun.....
Alacakları personelin on defa aylıgı cikar yazzık günah
ORT.OGRT. DUZ LISELER ICIN YANI 2001 KODU ICIN DORT KISILIK ALIM VAR. TURKIYEDE ISE KPSS GIREN YUZBINLERCE INSAN VAR. BASVURU YAPSAM BILE GIRME IHTIMALIM %00001 kadar. Onun icin ne tercih vermeye deger nede 15 tl vermeye. Ustune ustluk osym nin hicbir masrafi olmadigi halde bu parayi istemesi buyuk sacmalik.
Devletimizin kasası hep sınav zamanları zirve yapıyor. Ygs tercihi 60 kpss ücreti 15 derken milyonlarca kişi sınavlara giriyor. Kasa doluyor ama umutlar gün geçtikçe boşalıyor.
Haram zıkkım olsun böylesi görülmedi..
Devletimizin kasası hep sınav zamanları zirve yapıyor. Ygs tercihi 60 kpss ücreti 15 derken milyonlarca kişi sınavlara giriyor. Kasa doluyor ama umutlar gün geçtikçe boşalıyor.