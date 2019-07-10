KPSS tercihleri hangi bankaya yatırılacak? KPSS tercih ücreti ne kadar?

KPSS tercih işlemlerinin başlamasının ardından adaylar tercih ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS tercih işlemleri hangi bankaya yatırılacak? Tercih ücreti ne kadar? İşte cevabı

KPSS TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra aşağıdaki bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /bankakartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

Yayınlanan kılavuzda kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. .

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları"sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS yerleştirme sonuç tarihi tercihler bittikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek. Henüz net tarih belli değil. KPSS yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

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