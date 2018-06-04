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KPSS Tercihleri Başladı (Tercih Ücreti Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)

ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı ve KPSS 2018/5 tercihlerinin başladığına yer verildi. Peki KPSS tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak? Tercih ücreti ne kadar? Son yatırma tarihi ne zaman?

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KPSS Tercihleri Başladı (Tercih Ücreti Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)

ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı ve KPSS 2018/5 tercihlerinin başladığına yer verildi. Peki KPSS tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak? Tercih ücreti ne kadar? Son yatırma tarihi ne zaman?

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:06
KPSS Tercihleri Başladı (Tercih Ücreti Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)

KPSS 2018/5 tercihleri başladı. Peki tercih ücreti nereye yatırılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2018/5 merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alımı başvurularının başladığına yer verildi. Başvuruların başlaması ile yüz binlerce atama bekleyen sağlıkçı, ÖSYM'ye akın etti ve tercihlerini yapmaya başladı.

Tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ÖSYM'ye iletmesinin ardından adayların 15 TL olan tercih ücretini ÖSYM anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. 

TERCİH ÜCRETİNE TEPKİ

KPSS'den sonraki ilk tercihin dışında adaylardan 15 TL terdih ücreti isteniyor. Geçtiğimiz yıllarda olmayan bu uygulama, son yıllarda ÖSYM tarafından yürürlüğe konuldu. Adaylar ve vatandaşlar tarafından ciddi şekilde tepki alan bu uygulama hala devam ediyor.

ANLAŞMALI BANKALAR

Tercihlerini ÖSYM üzerinden ileten adaylar 15 TL'yi aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir:

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

TERCİH ÜCRETİ SON TARİHİ

KPSS 2018/5 tercih ücretinin 12 Haziran gününe kadar yukarıdaki anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


ÖSYM'den Son Dakika Açıklaması: KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Başladı
ÖSYM'den Son Dakika Açıklaması: KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Başladı
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hüseyin 46 dakika önce

şu ücretleri kaldırın artık zaten nasıl olsa boşa tercih yapıyoz....

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18.000 x 15 =?? 10 dakika önce

Hükumete para lazım seçim geliyor. Yakında soluduğumuz havaya bile vergi alırlar sanki garanti 15 TL yatır sonuç hüsran varsa adamın yerse

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