KPSS Tercihinde Önce Para mı Yoksa Tercih mi? (Anlaşmalı Bankalar)

KPSS 2018/4 kapsamında 9 bin sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak.

ÖSYM tarafından bugün bir açıklama yapıldı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara merkezi yerleştirme ile kamu personeli alımı için tercihlerin alınmaya başladığı belirtildi. Tercihlerin başlaması ile birlikte adaylar, tercih ücretini araştırmaya başladı.

ÖNCE TERCİH Mİ , YOKSA TERCİH ÜCRETİ Mİ?

Adayların en çok merak ettiği ve bize mesajla sordukları konuların başında bu soru var. KPSS 2018/4 kapsamında tercih yapacak adayların öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Tercihlerin ardından 15 TL olan tercih ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak.

TERCİH ÜCRETİ HANGİĞ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde verildi:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG’nin tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

* Yerleştirme ücreti 15,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir.

Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

TERCİH ÜCRETİ SON YATIRMA TARİHİ

18 Nisan 23.59'a kadar tercihlerini yapan adaylar, 19 Nisan 23.59'a kadar 15 TL olan tercih ücretini yatıracak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA