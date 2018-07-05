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KPSS Tercihi Yapmayanlar Dikkat! Son Saatlere Girildi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018/1 ile merkezi atama için ayrılan bin 472 kadroya tercih sürecinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan gerçekleşen tercihler bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.

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KPSS Tercihi Yapmayanlar Dikkat! Son Saatlere Girildi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018/1 ile merkezi atama için ayrılan bin 472 kadroya tercih sürecinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan gerçekleşen tercihler bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:37
KPSS Tercihi Yapmayanlar Dikkat! Son Saatlere Girildi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018/1 ile merkezi atama için ayrılan bin 472 kadroya tercih sürecinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan gerçekleşen tercihler bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.

KPSS 2018/1 Tercih kılavuzunda yayımlanan 1471 kadro için lise, önlisans vce lisans mezunu adaylar kendilerine uygun kadrolara tercihlerini gün sonuna kadar yapacaklar. Ödemeler için son gün 6 Temmuz olarak açıklanmıştı. ÖSYM 'nin resmi internet sitesindeki ödeme sayfasından ya da anlaşmalı bankalardan 15 TL olarak belirlenen KPSS Tercih ücreti yarın saat 23.59'a kadar ödenebilecek. Tercih kılavuzu ve diğer detaylara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Memur alımlarını takip etmek, diğer ilanlardan anında haberdar olmak, kadın-erkek adaylarla iletişime geçmek ve arkadaş olmak için lütfen TIKLAYIN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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