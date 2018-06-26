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KPSS Tercih Ücreti Anlaşmalı Bankalar ve Ücret Yatırma Tarihi

KPSS 2018/1'd tercih yapacak adaylar, 15 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklar. 944 kadro için yapılacak tercihler için ücret yatırma tarihleri ve anlaşmalı bankalar haberimizde.

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KPSS Tercih Ücreti Anlaşmalı Bankalar ve Ücret Yatırma Tarihi

KPSS 2018/1'd tercih yapacak adaylar, 15 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklar. 944 kadro için yapılacak tercihler için ücret yatırma tarihleri ve anlaşmalı bankalar haberimizde.

26 Haziran 2018 Salı 13:12
KPSS Tercih Ücreti Anlaşmalı Bankalar ve Ücret Yatırma Tarihi

KPSS 2018/1 tercih kılavuzunun yayımlanması ile tercih süreci başladı. Peki başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınavlar için aldığı fahiş ücretlere ek olarak son yıllarda tercihlerden de ücret alıyor. KPSS sonraıs ilk yerleştirmede sadece tercih ücreti almayan ÖSYM, ilk merkezi yerleştirmenin ardından yapılan merkezi atamalarda adaylardan 15 TL tercih ücreti talep etmektedir.

Tercihlerini yaptıktan sonra adaylar 15 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırmaktadır. Adayların büyük tepkisine neden olan ve kaldırılması için kampanyalar düzenlenen tercih ücreti, KPSS 2018/1 merkezi atamasında da adaylardan talpe ediliyor. İnternet üzerinden tercih bildirimi yaptıktan sonra 15 TL'yi aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılmaktadır.

ANLAŞMALI BANKALAR

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 6 Temmuz'a kadar 15 TL olan tercih ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekilde belirtildi:

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
  • ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Noname 2 saat önce

Ösym'nin kredi kartıyla ödeme sistemi yeterli

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