Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-İşte O Kadro

Az önce açıklanan KPSS tercih sonuçlarına göre kamuya memur atamaları yapıldı. Buna göre tercih sonuçlarında 1 kadro boşta kaldı.

banner396

KPSS Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-İşte O Kadro

Az önce açıklanan KPSS tercih sonuçlarına göre kamuya memur atamaları yapıldı. Buna göre tercih sonuçlarında 1 kadro boşta kaldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:45
KPSS Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-İşte O Kadro

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada KPSS 2018/1 tercih sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Açıklanan sonuçlara göre 1 kadro boşta kaldı.

ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS tercih sonuçlarına göre sayısal verilere yer verildi. Buna göre Lisans mezunu memur alımında İstanbul Üniversitesine apılan Mühendis alımında kadroya kimse tercih vermediği için o kadro boşta kaldı. 

SONUÇ DUYURUSU

KPSS 2018/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BOŞTA KALAN KADRO

Bu kadroya Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olan adaylar arasından atama yapılacaktı. Ancak kadroya kimse tercih vermediği için bu kadro boşta kaldı.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KPSSKPSS Tercih SonuçlarıÖSYMKpss Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS 2018/1 En Düşük Puanlı Atamalar
KPSS 2018/1 En Düşük Puanlı Atamalar
KPSS'ye Girecek Aday Sayısı Belli Oldu
KPSS'ye Girecek Aday Sayısı Belli Oldu
2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi
2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim