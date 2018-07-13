KPSS Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-İşte O Kadro

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada KPSS 2018/1 tercih sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Açıklanan sonuçlara göre 1 kadro boşta kaldı.

ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS tercih sonuçlarına göre sayısal verilere yer verildi. Buna göre Lisans mezunu memur alımında İstanbul Üniversitesine apılan Mühendis alımında kadroya kimse tercih vermediği için o kadro boşta kaldı.

SONUÇ DUYURUSU

KPSS 2018/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BOŞTA KALAN KADRO

Bu kadroya Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olan adaylar arasından atama yapılacaktı. Ancak kadroya kimse tercih vermediği için bu kadro boşta kaldı.

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