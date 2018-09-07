kpss sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

2010 yılında düzenlenen KPSS'nin sorularının sızdırılması hakkında sanıklı 6 davada, sanıklardan 5'i "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından (FETÖ) 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılması / çalınması hakkında 6 davada, sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ayrı ayrı olarak görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları birlikte katılım gösterdi. İsnad edilen suçları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile ilişkilerinin olmadığını iddia ederek beraat isteğinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinden sonra kararını açıklayan mahkeme üyeleri, sanıklardan Nursen Alkan, Behiye Çakmak, Hatice Gül, Neslihan Çavdar Oğuztav ve Metin Çelenli'nin "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasıa karar verdi.

Mahkeme üyeleri, 2010 yılı Temmuz ayındaki Kamu Personel Seçme Sınavından sınra kamu görevine atamaları yapılan Alkan ve Çakmak'ı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı, ayrıca sanıkların çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli para cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Heyet, sanık Oktay F'nin beraatini kararlaştırdı.

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