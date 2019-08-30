KPSS Sonuçlarında ve Tercihlerinde Puan Mı Önemli Sıralama Mı Önemli?

Kamu kurumlarında mezuniyetlerine dair bir alanda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın katıldığı ve Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de adayların sınavda elde ettikleri puanların mı yoksa sıralamaların mı önemli olduğu konusudur. Bu konuda tabi ki asli belirleyici alımlarda hangi yıl puanlarının kullanılacağı ve bazı durumlarda önem kazanan branş hususudur. Bu konuların detaylarına yazımız içerisinde değineceğiz.

KPSS Nedir? Kimler Hangi Oturumlara Katılmalıdır?

KPSS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve adayların kamu kurumlarında yer alan kadrolara atanmaları için gerekli puanları aldıkları sınavdır. Bu sınavda her aday kendilerini alakadar eden oturumlara katılarak bir takım puan türleri elde etmektedirler. Bu bağlamda adayların genel hatlarıyla katılım göstermeleri gereken oturumlar şunlardır.

-Lisans mezunu adaylar B Grubu kadrolara bir diğer deyişle düz memurluk diyebileceğimiz kadrolara atanmak için çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavına katılmalıdırlar. Bu sınav her ne kadar her yıl gerçekleştiriliyor olsa da adaylar yalnızca çift yıllarda elde ettikleri puan ile atanmak imkanına sahip olmaktadırlar.

-Lisans mezunu adaylar arasında A Grubu kadrolara yani uzmanlık, müfettişlik gibi kariyer mesleklere atanmak isteyenler her yıl gerçekleştirilen KPSS Lisans ve KPSS A grubu Alan Bilgisi oturumlarına katılmalıdırlar. Bu sınavlara katılarak elde ettikleri puanlarla Kurumların açtıkları ilanlara başvuruda bulunabilecek olan adaylar, bu sınavdan aldıkları puanlarla Kurumların gerçekleştireceği yazılı veya sözlü sınavlara katılma hakkını elde etmektedirler.

-Ön Lisans veya Ortaöğretim programlarından mezun adaylar KPSS yolu ile kamu kurumlarına atanmak için yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim sınavlarından kendi durumlarına uygun olanına katılmalıdırlar. Bu sınavlardan elde edecekleri puanlar ile yapacakları tercih veya başvurularla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tek yıllarda böyle bir sınav yapılmadığı için imkanı olmayacaktır.

-KPSS Öğretmenlik adaylarının tamamı her yıl gerçekleştirilen KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına katılmalıdırlar. İstisnasız tüm öğretmen adayları bu iki oturuma katılmak zorunda iken, bazı gruplar içinse KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda olan adayların ilave olarak kendilerini ilgilendiren alanda ÖABT oturumuna da katılmaları ve gerekli puanları almaları gerekmektedir.

KPSS Puanları Nelerdir? Nasıl Hesaplanırlar?

KPSS kapsamında adayların kafasını karıştıran hususlardan bir diğer ise KPSS Puan Türleri hususudur. ÖSYM'nin oldukça karmaşık görünen bu sisteminde aslında her aday grubunun muhatap olduğu puan türleri belirlidir. Katılınan oturumlara göre bazı puan türleri hesaplanır ve o aday için başvuruya esas puanlar ortaya çıkmış olur. Bu konudaki kafa karışıklığını asgari düzeye indirmek üzere hazırladığımız ayrıntılı çalışmamızı inceleyerek bu konuda da detaylı bilgileri aşağıda linkini vereceğimiz yazımızdan edinebilirsiniz;

KPSS Sonuçlarında Puan mı Önemli Sıralama mı?

KPSS sonuçları açıklandığı zaman adaylar sonuç ekranlarında bir çok bilgi ile karşılaşmaktadırlar. Bu bilgilerden tabi ki kafa karışıklığı yaratan en önemli iki tanesi puan ve sıralama bilgileridir. Adaylar belli bir puan ile o sınava giren adaylar arasında bir sıralama elde etmektedirler. Peki bu noktada adaylar hangisini dikkate almalı? KPSS sonuçları ile KPSS tercihi yapacak olan adaylar ya da Kurum sınavlarına başvuru yapacak olan adaylar almış oldukları puana göre mi yoksa o puan ile elde etmiş oldukları sıralamaları mı dikkate almalı?

Açıkçası bu konuda verilecek yanıt alımın türünden türüne, şartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Şimdi alanlara göre durumu tek tek değerlendirelim.

KPSS B grubunda Puan mı Önemli Sıralama mı?

Kamu kurumlarının B Grubu kadrolarında iş sahibi olmak isteyen adaylar iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans veya KPSS Orta Öğretim sınavlarından kendilerine uygun olanına katılmakta ve bir puan elde etmektedirler. Örneğimizi KPSS Lisans üzerinden verelim. Bir aday 2020 KPSS Lisans sınavına katılmış ve KPSS P3 puanı elde etmiş olsun. Öncelikle adayın bu puan türünün B grubu atamalarında başka yıldan bir rakibi bulunmamaktadır. Çünkü KPSS Lisans sınavı B grubu için iki yılda bir kez gerçekleştirilmekte ve her yılın adayları kendi içerisinde yarışmaktadır. Bu bağlamda adayın rakibi yalnızca 2020 yılındaki diğer P3 puanlı rakipleridir. Bu durumda aday için önem kazanan konu sıralama olacaktır. Bu sıralama kıstası da iki şekilde adayın karşısına çıkmaktadır.

-Genel Sıralama

Kendisi gibi diğer Lisans mezunu adayların da başvuru yapabileceği 4001 kodlu Merkezi Atama kadrolarına ya da yine genele hitaben açılmış olan Gümrük vs. alımları gibi alımlara başvuruda bulunacak olan bir aday için KPSS Sonuç Belgesinde yazılı olan sıralaması esastır. Buradaki sıralaması ne kadar yüksekse o kadar avantajlı olacak olan adayın, puandan ziyade sıralamasına göre hesaplamalar yapması daha anlamlı olacaktır.

-Branş Sıralaması

Yukarıdaki genele hitaben açılan kadroların yanında bazen de Kurumlar bölüm bazlı kadrolar açabilmektedir. Diyelim ki 2020 KPSS'ye girmiş olan ayn aday, kendi alanı için bir Kuruma başvuruda bulunacak olsun ya da yine merkezi atamalarda kendi bölümü için açılmış olan bir alıma başvuruda bulunacak olsun. Bu durumda adayın KPSS sonuç belgesindeki tüm Lisans mezunlarını içeren sıralaması değil kendi branşındaki diğer adaylar içerisinde kaçıncı olduğunu belirten branş sıralaması önem kazanacaktır.

KPSS Branş Sıralamasına Nasıl Bakılır?

Bu durumdaki adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ayrıca açıklanan branş sıralamalarına bakmalıdırlar. Branş sıralamasına ise aşağıdaki görseller izlenerek bakılabilmektedir;

Yukarıda yer alan Aday İşlemleri Sistemi ekranında adayların izlemeleri gereken yollar şunlardır;

1) Adaylar kendi sayfalarını açtıktan sonra Başvuruların/Tercihlerim sekmesini seçmelidirler. Orada ilgili sınavı örneğimizde 2018 KPSS Lisans sekmesini seçerek açmaları gerekmektedir.

2) Branş sıralamasına bakılacak puan türü seçimi. Bu noktada Lisans sınavı örneği için bakılacak puan türü KPSS P3'tür. Akabinde orta kısımda yer alan bölümler içerisinden kendi bölümlerini ya da Fakülte bazlı bir alım söz konusu ise kendi fakültelerindeki bölümleri seçmelidirler.

3) Hesaplama günü itibariyle ÖSYM merkez yerleştirmesi ile yerleşmiş adayların önlerinden çekilerek hesaplama yapılmasını sağlayan bu sekmeyi işaretleyerek daha gerçekçi bir sıralama elde edebilirler.

4) Son olarak adaylar Hesapla diyerek branş bazında ilgili puan türündeki sıralamalarını görebilirler.

KPSS Öğretmenlik Adayları İçin Durum Nasıl?

Ögretmen adaylarının tamamı için KPSS P10 puan türü hesaplanmaktadır. Ancak KPSS ÖABT adayları atamaları için ÖABT içeren puan türlerini kullanmaktadır ve KPSS P10 puan türü sıralamasındaki yerleri önemini yitirmektedir. Bu yönden alan çözmesi gerekmeyen ögretmen adayları KPSS P10 için hem ÖABT adaylarını hem de diğer ögretmen adaylarını bertaraf etmek için branş sıralamalarına göre tercih yapmalıdırlar. Ayrıca KPSS Öğretmenlik puan türleri de iki yıl geçerli olduğundan adayların iki yıl içerisinde yüksek olan puanlarını kullanmaları faydalarına olacaktır.

KPSS A Grubunda Puan mı Önemli Sıralama mı?

KPSS A Grubu alımlarında da durum alımdan alıma, ilanın veriliş şekline göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ilanların çoğunluğu genele hitaben çıkmaktadır. Örneğin; "Hukuk Fakültesi, İİBF/SBF/İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun adaylar" şeklinde çıkan bir ilanda adayların asıl dikkat etmesi gereken şey puan olmalıdır. Çünkü KPSS A Grubu puanları iki yıl geçerlidir ve Kurumlar ilanlarını verirken geride kalan iki KPSS'den alınan puanları kabul etmektedir. Örneğin 2019 KPSS sonrası yapılacak bir alımda adaylardan 2018 - 2019 KPSS'den alınmış puan istenecektir. Bu durumda adaylar her ne kadar 2019 KPSS'de almış oldukları puan türünde iyi bir sıralama sahibi olsalar da 2018 KPSS'de de o puan türünden puan almış adayların var olduğunu bilerek hesap yapmalıdırlar.

Bir adayın 2019 KPSS'de almış olduğu KPSS P48 puan türü 83 olsun. Sıralaması ise 1500 olsun. Bu durumda aday yerini 1500 olarak hesaplarsa ciddi bir yanılgıya düşecektir. Çünkü 2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'de aynı puan türünden bir adayın sıralaması daha geride olabilir. Diyelim ki 2018 KPSS'de P48 puan türünden 83 puan almış olan bir adayın sıralaması da 2500 olsun. Bu durumda adayın ortak adayları ve yerleşmiş olan adayları yok saydığımız bir değerlendirmede potansiyel rakibi 1500 değil aslında 4000'dir. Bu noktada adayın puanını baz alarak hareket etmesi, hesaplama yapması daha mantıklı olacaktır. Sıralamaları da iki yıl için birlikte düşünerek bir kanaate varması gerekecektir.

KPSS A Grubunda Birden Fazla Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlara Başvurularda Durum Nedir?

Bir Kurum bazen birden fazla puan türü ile alım yapabilmektedir. Örneğin bir kurum KPSS P23 ve KPSS P42 ile alım yapacak olsun. Adayın da KPSS P23 puan türünde puanı 84, sıralaması 2000 - KPSS P42 puan türünde ise puanı 83 sıralaması 1500 olsun. Her ne kadar bu adayın sıralaması KPSS P42'de yüksek olsa da başvuru neticesinde adaylar puanlarına göre ve karışık biçimde sıralanacağından adayın daha düşük sıralamalı ama daha yüksek olan KPSS P23'ü kullanması yararına olacaktır. Aksi takdirde diğer adaylarla yarışına bir puan kayıpla başlamış olacaktır.

Aynı durum iki ayrı yılda da puanı olan adaylar için de geçerlidir. Bir adayı 2018 KPSS'de almış olduğu 80 puanın sıralaması daha yüksek olabilir. Şayet bu adayın aynı puan türünde 2019 KPSS'de almış olduğu 81 puanı varsa, sıralaması daha geride olsa bile başvuruda avantajlı olan puan yüksek olan puandır. Bu durumda adayın 2019 KPSS'den alınan ve yüksek olan bu puanı seçmesi yararına olacaktır. Aksi halde aday yine dezavantajlı duruma düşecektir.

KPSS A Grubu Alımlarında Branş Sıralaması

KPSS A Grubu alımları yukarıda vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi genele hitaben değil bölüm bazlı da yapılabilmektedir. Örneğin bir alımda yalnızca İktisat mezunu ya da Maliye mezunu adaylardan alım yapılacağı duyurulabilmektedir ve bu bölümlerden mezun adaylar kendi aralarında sıralanmaktadır. Bu durumda adayların kendi bölümlerinde ilgili puan türünde kaçıncı olduklarını öğrenmek için yukarıda detaylı şekilde tarif ettiğimiz branş bazlı sıralamalarını kontrol etmeleri, fikir edinmeleri konusunda yararlı olacaktır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; TercihiniYap.net