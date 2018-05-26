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KPSS'siz ve En Az İlkokul Mezunu Olacak: EGM Yeni Bekçi Alımı Hakkında Flaş İddia !

Yeni dönem bekçi alımı için geri sayım devam ediyor. On binlere aday yeni dönem bekçi alımı için ilan beklerken internet üzerinde bekçi alımının illere göre dağılımı listesi yayılmaya başladı.

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KPSS'siz ve En Az İlkokul Mezunu Olacak: EGM Yeni Bekçi Alımı Hakkında Flaş İddia !

Yeni dönem bekçi alımı için geri sayım devam ediyor. On binlere aday yeni dönem bekçi alımı için ilan beklerken internet üzerinde bekçi alımının illere göre dağılımı listesi yayılmaya başladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30
KPSS'siz ve En Az İlkokul Mezunu Olacak: EGM Yeni Bekçi Alımı Hakkında Flaş İddia !

EGM yeni dönem bekçi alımı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz ay yaptığı bekçi alımı açıklamasının ardından on binlerce aday,  yeni dönem alımları için sabırsız şekilde beklemeye başladı. Bekçi alımını bekleyen adaylar için flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre yapılacak alımın illere göre dağılımının belli olduğu belirtildi. 

Bazı internet sitelerinde yer alan listede yeni dönem bekçi alımı için illere göre akınacak sayı adaylarla paylaşıldı. Paylaşılan listede şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'a 200, Ankara'ya 150 ve Bursa ile İzmir'e 100'er bekçi alımı yapılacak. Diğer İllere alımlar ise şu şekilde;

Yayımlanan bu liste henüz doğrulanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğünün önümüzdeki hafta bu konu hakkında bir açıklama gelmesi bekleniyor. Alımlar için ilanların da Haziran ayında yayımlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • En az İlkokul mezunu olmak,
  • Askerliğini yapmış olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
  • Sicil kaydı temiz olması,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Deniz 40 dakika önce

Sayın bakanın mız dan ricamız seçim ler yaklaşıyor bir an önce yaş şartının 35 olmasını arz ediyoruz

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Rıdvan 40 dakika önce

Listede diyarbakır yok yada benmi göremedim

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HAKAN 33 dakika önce

Askerliği kaldırın bence ilkokul mezunu alımı ne alaka

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Kadın 31 dakika önce

Kesin olarak kadın alımı olmayacak öyle mi

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Okuyucu 27 dakika önce

Diyarbakır.....?

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