KPSS'siz 5 Bin Kamu Personel Alımında Yeni Şart

Önceki gün PTT memur alımı açıklaması geldi.

KPSS şartı olmadan yapılacak memur alımı için istenen ikamet şartı adayların kafasını karıştırdı. Birçok aday bizlere yolladığı mesajda ikamet şartının ne anlama geldiğini sordu. Biz de bu haberimizde ikamet şartının detaylarına yer verdik.

5 BİN KAMU PERSONELİ ALINACAK

PTT tarafından yayımlanan ilanda kurumun merkez ve taşra teşkilatında bulunna kadrolarda istihdam etmek üzere 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

YAZILI SINAV YAPILACAK

PTT memur alımında başvuru için KPSS şartı yok. başvuru yapan adaylar yazılı sınava alınacak. Bazı kadrolara yazılı sınav ile direk atama yapılacak; bazı kadrolar için de yazılı sınav aşamasından sonra sözlü sınav da yapılacak.

İKAMET ŞARTI

PTT memur alımı duyurusunda ikamet şartı şu şekilde verildi: 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

İKAMET ŞARTI ARANAN KADROLAR

PTT tarafından yayımlanan ilanda şu karolar için ikamet şartı aranacağı belirtildi: Avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi(Bankacılık), gişe ve büro görevlisi (sigortacılık), gişe ve büro görevlisi(Pazarlama), gişe ve büro görevlisi (lojistik), gişe ve büro görevlisi (firma elemanı) ve postacı.

PTT MEMUR ALIMI İLAN METNİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

MERNİS SORGULAMA

Uzun açılımı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi olan Mernis'te ikamet sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/Home adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA;

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