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KPSS'siz 5 Bin Kamu Personel Alımında Yeni Şart

PTT kamu personeli alımı önceki gün yayımlandı. Yayımlanan ilanda yeni bir şart adayların kafasına takıldı. Yeni şartta adayların bazı kadrolara başvuru yapması için ikamet şartı arandığı belirtildi.

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KPSS'siz 5 Bin Kamu Personel Alımında Yeni Şart

PTT kamu personeli alımı önceki gün yayımlandı. Yayımlanan ilanda yeni bir şart adayların kafasına takıldı. Yeni şartta adayların bazı kadrolara başvuru yapması için ikamet şartı arandığı belirtildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:06
KPSS'siz 5 Bin Kamu Personel Alımında Yeni Şart

Önceki gün PTT memur alımı açıklaması geldi.

KPSS şartı olmadan yapılacak memur alımı için istenen ikamet şartı adayların kafasını karıştırdı. Birçok aday bizlere yolladığı mesajda ikamet şartının ne anlama geldiğini sordu. Biz de bu haberimizde ikamet şartının detaylarına yer verdik.

5 BİN KAMU PERSONELİ ALINACAK

PTT tarafından yayımlanan ilanda kurumun merkez ve taşra teşkilatında bulunna kadrolarda istihdam etmek üzere 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

YAZILI SINAV YAPILACAK

PTT memur alımında başvuru için KPSS şartı yok. başvuru yapan adaylar yazılı sınava alınacak. Bazı kadrolara yazılı sınav ile direk atama yapılacak; bazı kadrolar için de yazılı sınav aşamasından sonra sözlü sınav da yapılacak. 

İKAMET ŞARTI

PTT memur alımı duyurusunda ikamet şartı şu şekilde verildi: 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

İKAMET ŞARTI ARANAN KADROLAR

PTT tarafından yayımlanan ilanda şu karolar için ikamet şartı aranacağı belirtildi: Avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi(Bankacılık),  gişe ve büro görevlisi (sigortacılık), gişe ve büro görevlisi(Pazarlama), gişe ve büro görevlisi (lojistik), gişe ve büro görevlisi  (firma elemanı) ve postacı.

PTT MEMUR ALIMI İLAN METNİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

MERNİS SORGULAMA

Uzun açılımı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi olan Mernis'te ikamet sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/Home adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA;
Özel Haber

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.05.2018 12:28
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Yorumlar
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Mustafa 2 saat önce

Ancak bu kadar şerefsizlik yapılabilir

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Abdulkadir molla 2 saat önce

Son bir yıl için mi genel toplamda 1 yıla aşkın süre mı ? Sayın admin

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Serra 2 saat önce

Allah askina gise ve buro gorevlisine kamu yonetimi maliye iktisat mezunu basvuru yapamiyor neden? Bunu haber yapip ust kademelere duyurur musunuz? Uzman yardimciligina dilimiz olmadigi icin basvuramiyoruz bari burda onumuzu tikamayin ya secim onu bu kadar tepki cekmek neden?

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Emir 2 saat önce

Uluslararası ilişkiler okuyoruz gişe memuru olamıyoruz saçmalığa bakınız efendim , uzman yardımcılığına aktüerya okuyanından arkeolog a kadar başvuru yapılabiliyor kazı yapıp define arayacaklar ptt ye ama gişe memuruna başvuru yok saçmalığa bakın

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su 1 saat önce

ikamet sınava gireceğimiz yer için mi önemli yoksa tercih yapacağımız il için mi

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Lütfen yardım 48 dakika önce

Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım.Şimdi ben iktisat mezunuyum ve Adana 'da ikamet ediyorum.UZMAN yardimciligina oke basvuru yapamiyorum dil sinavim 55 .Gise memurlugu için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. BASVURU YAPAN Bir arkadaşım var mi?

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Sireci 40 dakika önce

Konuyu daha kimse anlamış değil şimdi postacı olarak 7 ilde alim yok şimdi bu 7 ilde ki bunun okulunu okuyup orda ikamet ediyor diye basvuru yapamazsa saçmalığa bak yok ikamet adresini değiştirme yüzün den yine başvuru yapamazsa yine saçmalık ikamet sarti başlı başına saçmalık yani ptt yönetim kurulu gibi aynı ne yaptikkarını bilmiyor lar

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