KPSS Sistemi Değişiyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili sistem değişikliğine gideceği yönünde meclis kulislerinden iddialar geliyor. İddialar dedikodu mu yoksa önemli bir bilgi mi bilemiyoruz ancak gelen bilgiler doğruysa KPSS sisteminin değişeceğini söyleyebiliriz.

KPSS sistemi merkezi sınav olmaktan çıkarılacak ve her devlet kurumu bağlı bulundukları bakanlık bünyesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacağı iddia ediliyor.

Bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlar personel ihtiyaçlarını gelecek yıllar için ilgili yıl içerisinde bakanlıkların personel müdürlüklerine bildirecek ve personel müdürlüğü personel ihtiyaçlarını sınıflandırıp gerekli nitelikleri belirleyecek. Bakanlık kendilerine iletilen personel ihtiyaçlarını ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere sınıflandıracak. Ve bu sınıflandırma doğrultusunda kurum ÖSYM'nin yardımıyla kendi bünyesine Kamu Personeli sınavı yapacak.

"MÜLAKAT TAMAMEN KALKABİLİR"

Her kurum kendi sınavını yapacağı iddiası ile birlikte sınavlardan sonra işe alım sürecine dahil edilen mülakat, sözlü sınavın kaldırılacağı da iddia edildi. Mülakatın gereksiz vakit kaybı ve memur adaylarını mağdur ettiği yönünde söylemler yer alıyor.

Arşiv ve güvenlik soruşturması daha derinleştirilecek.

Son zamanlarda devletin içerisinde memur ve kamu personeli olarak sızmış terör örgütü mensuplarının ortaya çıkması ile arşiv ve güvenlik soruşturmasının daha da derinleştirilerek yapılması öngörülüyor.

"KANUN TEKLİFLERİ HAZIRLANIYOR İDDİASI"

Meclis kulislerinde İYİ Parti, MHP ve CHP'nin KPSS sisteminde değişiklik yapılmasını öngören teklifler hazırladığı ancak bu tekliflerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonraya bırakıldığı iddia ediliyor.

Ak Parti içinde de tüm partiler ile görüşüp ortak bir kanun teklifi üzerinde anlaşılabileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN DİLEKÇE KOMİSYONU'NA TALİMAT VERDİ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Dilekçe Komisyonu başkanlığına KPSS, Kamu Personeli, Memurluk gibi konularda komisyona gelen dilekçelerin muhteviyatı, sayısı ve muhtelif veriler gibi konularında rapor hazırlanıp 31 Mart 2019 tarihinden sonra sunulmasını istedi iddia ediliyor.

YAŞ ŞARTI KONUSUNDAKİ İDDİALAR

Memurluktaki yaş şartının da asker,polis, bekçi, infaz koruma gibi dinamik olmayı gerektiren sınıflar hariç diğer tüm kamu personelleri için 40 yaşına kadar esnetilceği iddia ediliyor.

OTOMATİK ATAMA SİSTEMİ KURULACAK İDDİASI

Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atama işlemlerinin bir an önce yapılması için otomatik bir sistem kurulacak. Bu sistemde başarılı olan adaylar ile ilgili bilgiler girildikten sonra otomatik atama yapılacağı ancak sistemin düzgün işleyebilirliği veya sorun çıkarılabilirliği konusunda pek tahminlerde bulunulamadığı için ertelenebileceği iddia ediliyor.

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