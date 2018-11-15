Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
KPSS Sistemi Değişiyor mu?
Kapat

KPSS Sistemi Değişiyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili sistem değişikliğine gideceği yönünde meclis kulislerinden iddialar geliyor. İddialar dedikodu mu yoksa önemli bir bilgi mi bilemiyoruz ancak gelen bilgiler doğruysa KPSS sisteminin değişeceğini söyleyebiliriz.

KPSS Sistemi Değişiyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili sistem değişikliğine gideceği yönünde meclis kulislerinden iddialar geliyor. İddialar dedikodu mu yoksa önemli bir bilgi mi bilemiyoruz ancak gelen bilgiler doğruysa KPSS sisteminin değişeceğini söyleyebiliriz.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:55
KPSS Sistemi Değişiyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili sistem değişikliğine gideceği yönünde meclis kulislerinden iddialar geliyor. İddialar dedikodu mu yoksa önemli bir bilgi mi bilemiyoruz ancak gelen bilgiler doğruysa KPSS sisteminin değişeceğini söyleyebiliriz.

KPSS sistemi merkezi sınav olmaktan çıkarılacak ve her devlet kurumu bağlı bulundukları bakanlık bünyesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacağı iddia ediliyor.

Bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlar personel ihtiyaçlarını gelecek yıllar için ilgili yıl içerisinde bakanlıkların personel müdürlüklerine bildirecek ve personel müdürlüğü personel ihtiyaçlarını sınıflandırıp gerekli nitelikleri belirleyecek. Bakanlık kendilerine iletilen personel ihtiyaçlarını ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere sınıflandıracak. Ve bu sınıflandırma doğrultusunda kurum ÖSYM'nin yardımıyla kendi bünyesine Kamu Personeli sınavı yapacak.

"MÜLAKAT TAMAMEN KALKABİLİR"

Her kurum kendi sınavını yapacağı iddiası ile birlikte sınavlardan sonra işe alım sürecine dahil edilen mülakat, sözlü sınavın kaldırılacağı da iddia edildi. Mülakatın gereksiz vakit kaybı ve memur adaylarını mağdur ettiği yönünde söylemler yer alıyor.

Arşiv ve güvenlik soruşturması daha derinleştirilecek.

Son zamanlarda devletin içerisinde memur ve kamu personeli olarak sızmış terör örgütü mensuplarının ortaya çıkması ile arşiv ve güvenlik soruşturmasının daha da derinleştirilerek yapılması öngörülüyor.

"KANUN TEKLİFLERİ HAZIRLANIYOR İDDİASI"

Meclis kulislerinde İYİ Parti, MHP ve CHP'nin KPSS sisteminde değişiklik yapılmasını öngören teklifler hazırladığı ancak bu tekliflerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonraya bırakıldığı iddia ediliyor.

Ak Parti içinde de tüm partiler ile görüşüp ortak bir kanun teklifi üzerinde anlaşılabileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN DİLEKÇE KOMİSYONU'NA TALİMAT VERDİ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Dilekçe Komisyonu başkanlığına KPSS, Kamu Personeli, Memurluk gibi konularda komisyona gelen dilekçelerin muhteviyatı, sayısı ve muhtelif veriler gibi konularında rapor hazırlanıp 31 Mart 2019 tarihinden sonra sunulmasını istedi iddia ediliyor.

YAŞ ŞARTI KONUSUNDAKİ İDDİALAR

Memurluktaki yaş şartının da asker,polis, bekçi, infaz koruma gibi dinamik olmayı gerektiren sınıflar hariç diğer tüm kamu personelleri için 40 yaşına kadar esnetilceği iddia ediliyor.

OTOMATİK ATAMA SİSTEMİ KURULACAK İDDİASI

Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atama işlemlerinin bir an önce yapılması için otomatik bir sistem kurulacak. Bu sistemde başarılı olan adaylar ile ilgili bilgiler girildikten sonra otomatik atama yapılacağı ancak sistemin düzgün işleyebilirliği veya sorun çıkarılabilirliği konusunda pek tahminlerde bulunulamadığı için ertelenebileceği iddia ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 15.11.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
kpss sistemi değişiyor mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 2 saat önce

Lütfen şu kpss sacmaligini kaldırın herkes kendi bölümünden sınava girsin hemşire kendi kpss ni muhasebe çıkmış kendi kpss ni girsin hal böyle olunca herkes kpssye giriyo 3 milyon kişiden 700 kişi ataniyor bu adaletli değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif 2 saat önce

Çok güzel kararlar alinacaga benziyor . İnşAllah doğrudur bu haber . Okuduğum kadariyla çok daha iyi ve liyakatli atamalar olacaga benziyor . Insalllah okur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
zeynep aybige 1 saat önce

InşaAllah böyle olur. Ben felsefe ogrermeniyim arkadaş... matematik bilmek zorunda değilim ki.. kendi alanımdan sorular gelsin ki cevaplayabileyim. Ileri derece matematik beni zorlar. Sokratesi Marxı Descartesi sor ki bileyim. InşaAllah güzel kararlar alınır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kpss 52 dakika önce

Neden infaz korumanin yas sarti esnetilmiyor neden adalet bakaliginin kpss puani kalkmiyor yaa sıkıldik artik bu kpss belasindan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
No Kpss 45 dakika önce

Ben polis olmak istiyorum ve kpss engel oluyor sürekli. Umarım bi an önce değişir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cesaret 29 dakika önce

İnşAllah sinavi yapan kurumlar kendi adamalarina oncelik vermezler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cesaret 20 dakika önce

Her kurum icin kac tane sinava girecegiz felaket

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
3 Bin 4 Sosyal Güvenlik Bölümü Atama İstiyor
3 Bin 4 Sosyal Güvenlik Bölümü Atama İstiyor
Artık Lise Mezunları İçin O Kadrolara KPSS Şartı Aranmayacak!
Artık Lise Mezunları İçin O Kadrolara KPSS Şartı Aranmayacak!
KPSS Lise Sayısal Veriler Açıklandı
KPSS Lise Sayısal Veriler Açıklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim