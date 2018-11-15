KPSS Sistemi Değişiyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili sistem değişikliğine gideceği yönünde meclis kulislerinden iddialar geliyor. İddialar dedikodu mu yoksa önemli bir bilgi mi bilemiyoruz ancak gelen bilgiler doğruysa KPSS sisteminin değişeceğini söyleyebiliriz.
KPSS sistemi merkezi sınav olmaktan çıkarılacak ve her devlet kurumu bağlı bulundukları bakanlık bünyesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacağı iddia ediliyor.
Bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlar personel ihtiyaçlarını gelecek yıllar için ilgili yıl içerisinde bakanlıkların personel müdürlüklerine bildirecek ve personel müdürlüğü personel ihtiyaçlarını sınıflandırıp gerekli nitelikleri belirleyecek. Bakanlık kendilerine iletilen personel ihtiyaçlarını ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere sınıflandıracak. Ve bu sınıflandırma doğrultusunda kurum ÖSYM'nin yardımıyla kendi bünyesine Kamu Personeli sınavı yapacak.
"MÜLAKAT TAMAMEN KALKABİLİR"
Her kurum kendi sınavını yapacağı iddiası ile birlikte sınavlardan sonra işe alım sürecine dahil edilen mülakat, sözlü sınavın kaldırılacağı da iddia edildi. Mülakatın gereksiz vakit kaybı ve memur adaylarını mağdur ettiği yönünde söylemler yer alıyor.
Arşiv ve güvenlik soruşturması daha derinleştirilecek.
Son zamanlarda devletin içerisinde memur ve kamu personeli olarak sızmış terör örgütü mensuplarının ortaya çıkması ile arşiv ve güvenlik soruşturmasının daha da derinleştirilerek yapılması öngörülüyor.
"KANUN TEKLİFLERİ HAZIRLANIYOR İDDİASI"
Meclis kulislerinde İYİ Parti, MHP ve CHP'nin KPSS sisteminde değişiklik yapılmasını öngören teklifler hazırladığı ancak bu tekliflerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonraya bırakıldığı iddia ediliyor.
Ak Parti içinde de tüm partiler ile görüşüp ortak bir kanun teklifi üzerinde anlaşılabileceği konuşuluyor.
ERDOĞAN DİLEKÇE KOMİSYONU'NA TALİMAT VERDİ İDDİASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Dilekçe Komisyonu başkanlığına KPSS, Kamu Personeli, Memurluk gibi konularda komisyona gelen dilekçelerin muhteviyatı, sayısı ve muhtelif veriler gibi konularında rapor hazırlanıp 31 Mart 2019 tarihinden sonra sunulmasını istedi iddia ediliyor.
YAŞ ŞARTI KONUSUNDAKİ İDDİALAR
Memurluktaki yaş şartının da asker,polis, bekçi, infaz koruma gibi dinamik olmayı gerektiren sınıflar hariç diğer tüm kamu personelleri için 40 yaşına kadar esnetilceği iddia ediliyor.
OTOMATİK ATAMA SİSTEMİ KURULACAK İDDİASI
Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atama işlemlerinin bir an önce yapılması için otomatik bir sistem kurulacak. Bu sistemde başarılı olan adaylar ile ilgili bilgiler girildikten sonra otomatik atama yapılacağı ancak sistemin düzgün işleyebilirliği veya sorun çıkarılabilirliği konusunda pek tahminlerde bulunulamadığı için ertelenebileceği iddia ediliyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber
Lütfen şu kpss sacmaligini kaldırın herkes kendi bölümünden sınava girsin hemşire kendi kpss ni muhasebe çıkmış kendi kpss ni girsin hal böyle olunca herkes kpssye giriyo 3 milyon kişiden 700 kişi ataniyor bu adaletli değil
Çok güzel kararlar alinacaga benziyor . İnşAllah doğrudur bu haber . Okuduğum kadariyla çok daha iyi ve liyakatli atamalar olacaga benziyor . Insalllah okur
InşaAllah böyle olur. Ben felsefe ogrermeniyim arkadaş... matematik bilmek zorunda değilim ki.. kendi alanımdan sorular gelsin ki cevaplayabileyim. Ileri derece matematik beni zorlar. Sokratesi Marxı Descartesi sor ki bileyim. InşaAllah güzel kararlar alınır.
Neden infaz korumanin yas sarti esnetilmiyor neden adalet bakaliginin kpss puani kalkmiyor yaa sıkıldik artik bu kpss belasindan
Ben polis olmak istiyorum ve kpss engel oluyor sürekli. Umarım bi an önce değişir
İnşAllah sinavi yapan kurumlar kendi adamalarina oncelik vermezler
Her kurum icin kac tane sinava girecegiz felaket