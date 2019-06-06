KPSS sınavları ne zaman? 2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

3-15 Mayıs 2019 Tarihleri arasında alınan KPSS başvuru işlemleri sonrasında KPSS sınav tarihleri için arayış başladı. KPSS'ye katılacak adaylar, KPSS sınav giriş yerlerini ve KPSS sınav tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınavları ne zaman uygulanacak?

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİMBİLİMLERİ) : 14 Temmuz 2019, saat 10:15

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 20 Temmuz 2019 saat, 10:15

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 21 Temmuz 2019 saat, 10:15

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 28 Temmuz 2019 saat, 10:15

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.



Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmakzorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirdeadayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgilerde Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

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