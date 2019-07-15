KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? soruları sınavdan çıkan tüm adaylar tarafından merak edilip araştırımaya başlandı. Bizde sizler için bu soruları araştırdık. İşte KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 13 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS ATAMALARI

A-Grubu Atamaları:

İlgili bakanlıklar ya da devlet kurumları tarafından yapılır.

Öğretmenlik Atamaları:

MEB tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Her yıl Ağustos-Eylül aylarında ve son yıllarda Şubat ayında alım yapılır. Aşağıda 2015 eylül atamasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Atamaları (2015 KPSS/1, 2015 KPSS/2):

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan memur alımlardır. Genel memur alımları olduğu gibi sade belli bakanlık ya da kurumlar (sağlık bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı vb.) içinde yapılabilmektedir. Gerekli şartları taşıyan adaylar arasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yerleştirme yapılır.

KPSS P3 PUANIYLA NERELERE BAŞVURULUR?

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Maliye Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

• Polislik (POMEM)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

KPSS TARİHÇESİ

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.