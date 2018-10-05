KPSS Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan QR Kodu Ne İşe Yarar?

7 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM'ye tarafından gerçekleştirilecek olan ORtaöğretim Düzeyi- Lise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na saatler kaldı. Bir süre önce adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinin aday işlemleri sayfasından KPSS Sınav Giriş Belgelerine erişti.

KPSS Sınav Giriş Belgeleri elde edildikten sonra adayların en çok tedirgin oldukları konunun başında sınava gireceği okulu veya üniversiteyi taam olarak bilmedikleri geliyor. Adaylar sınava girecekleri yerler yaşadıkları şehirde olsa bile bazen tereddütte kalıp sınav yerini tam olarak kestiremiyebiliyor.

Yozgat'ta ikamet eden ve Pazar günü sınava girecek olan F.K. Erdoğan Akdağ Kampüsü İlahiyat Fakültesi olan sınav yeri adresi konusunda kararsız kaldığını ifade ederek Yozgat'ta 2 tane Erdoğan Akdağ Kampüsü var, biri Atatür Yolunda, diğeri Sivas Yolu üzerinde ama adres kısmına sadece ERdoğan Akdağ Kampüsü yazılmış'' diyerek promlemi dile getirdi.

Benzer durumla karşılaşan adaylar için aslında ÖSYM'nin işleme koyduğu faydalı bir uygulama var.

KPSS SINAV YERİ HARİTA BİLGİSİNE QR KODLU YARDIM!

KPSS sınav Giriş Belgesinin üzerinde aday fotoğrafının hemen altında bir QR kodu bulunur ve bu QR kodunun hemen altında da Harita Bilgisi yazar. Bu harita bilgisini içeren QR kodunu akıllı cep telefonlarından okutarak açık adrese, yol tarifine kadar birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

QR Kodu'nu okutmak için bazı cep telefonlarında kod okuma uygulaması varken bazılarında bulunmuyor ancak Google Play Store ve AppStore üzerinden QR Kodu yazarak herhangi bir uygulmayaı indirerek kullanabilirsiniz.

QR KODU NE İŞE YARAR?

QR kodu birçok karmaşık bilgiyi içerisinde barındıran ama göz önünde bulundurmayan kodlardır. Bu bilgilere erişmek isteyenler QR kodunu okuyan bir cihazla okutup bilgilere erişebilirler.

QR kodları birçok farklı amaçla bilgi depolar.

Sınav Giriş Belgenizde bulunan QR kodunu okutarak sınava gireceğiniz okulun adresine erişebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA